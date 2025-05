MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang sei im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahreszeitraum etwas höher, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Lagertechnik- und Logistikexperte sei auf dem Weg, die für dieses Jahr gesteckten Ziele zu erreichen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 08:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0006219934