München (ots) -Die europäischen Regelungen und Auslegungen zur Weidepflicht im Ökolandbau sorgen bei zahlreichen Landwirtinnen und Landwirten für Verunsicherung. Der Agrarausschuss des Bayerischen Landtags hat heute dazu auf Veranlassung der Landtagfraktionen von CSU und FREIEN WÄHLERN einen Antrag beschlossen, der Lösungen fordert.Die agrarpolitische Sprecherin der CSU-Landtagsfraktion Petra Högl erklärt:"Der Freistaat ist seit vielen Jahren verlässlicher Partner der bayerischen Landwirtschaft. Deshalb werden wir in Berlin und Brüssel weiter mit aller Kraft dafür kämpfen, dass ökologisch wirtschaftende Betriebe, bei denen Weidehaltung nicht möglich ist, auch weiterhin ökologisch wirtschaften können. Denn: Weidehaltung bedeutet nicht automatisch ein Mehr an Tierwohl. Auch bei Vollzug und Kontrollen muss gelten: Pragmatismus vor Paragrafenreiterei. Wir nehmen die Anliegen der Landwirte ernst, egal ob konventionell oder ökologisch, und müssen dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft erfolgreich wirtschaften können."Die agrarpolitische Sprecherin der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion Ulrike Müller erklärt:"Weidegang ist zweifellos wünschenswert, sorgt aber nicht unter allen Umständen für eine Verbesserung des Tierwohls. Wichtig ist deshalb, die Spielräume, die die EU-Verordnung eröffnet und deren Nutzung zurecht von zahlreichen Petenten eingefordert wird, auszuschöpfen. Wir dürfen uns nicht auf die Position zurückziehen, dass die privaten Kontrollstellen diese Spielräume ausloten können und müssen - sonst werden die bäuerlichen Familien zum Spielball unterschiedlicher Interessen und die Verbände zu Konkurrenten. Was wir jetzt brauchen, ist eine umsetzbare nationale Regelung auf Basis der gültigen EU-Verordnung. Diese Regelung muss regionale Besonderheiten ebenso berücksichtigen wie nachvollziehbare Sondersituationen einzelner Betriebe - so könnte auch der schwelende Wettbewerb zwischen den Öko-Verbänden ein für alle Mal beenden werden."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6028507