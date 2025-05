Hamburg (ots) -Ein plötzlicher Ausfall des Unternehmers kann für den Betrieb fatale Folgen haben - vor allem, wenn keine privaten Vorkehrungen getroffen wurden. Fehlen Vollmachten, Vertretungsregelungen oder Notfallpläne, steht die Firma schnell auf der Kippe. Um kleine und mittelständische Unternehmen auf solche Notfälle vorzubereiten, hat Volker Sameske die Initiative Einfach Krisenfest ins Leben gerufen. Wie sein Konzept in der Praxis für Krisenfestigkeit sorgt, erfahren Sie hier.Viele kleine und mittelständische Unternehmen hängen von einer einzigen Schlüsselperson ab - dem Unternehmer selbst: Er ist der Motor, der das Unternehmen vorantreibt, der Kopf hinter der unternehmerischen Vision und der entscheidende Faktor für den Erfolg. Fällt genau diese Person plötzlich aus, sei es durch eine schwere Krankheit, einen Unfall oder sogar den Tod, kann das gesamte Unternehmen ins Wanken geraten. Notfallpläne oder Versicherungen reichen in solchen Fällen nicht aus, wenn keine privaten Vorkehrungen getroffen wurden. "In vielen Fällen bleibt die private Vorsorge ein blinder Fleck", mahnt Volker Sameske, Gründer der QM Academy. "Die klassische Krisenvorsorge bezieht sich oft nur auf Betriebsunterbrechungen, IT-Ausfälle oder Naturkatastrophen - doch den Ausfall ihrer eigenen Person berücksichtigen nur die wenigsten Unternehmer. Im Moment des Ausfalls zeigt sich plötzlich, wie fragil das gesamte System ist - und der Betrieb stürzt innerhalb kürzester Zeit in eine unkontrollierbare Krise.""Private Vorsorge ist daher unerlässlich, um die Firma auch in Krisenzeiten auf sicheren Beinen zu halten", fährt der Experte fort. "Durch gezielte Regelungen und klare Vollmachten lässt sich im Falle eines Ausfalls der reibungslose Übergang sichern. Ein Spezialist, der sich mit diesen Themen auskennt, kann dabei helfen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und unvorhergesehene Risiken zu minimieren." Volker Sameske ist Experte für die Krisenfestigkeit kleiner und mittelständischer Betriebe. Aber auch Privatpersonen hilft er dabei, sich optimal auf Krisensituationen vorzubereiten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Qualitätsmanagement entwickelt er maßgeschneiderte Lösungen, um die Effizienz von Unternehmensprozessen zu steigern und die Handlungsfähigkeit in Notfällen zu sichern. Dabei verfolgt er einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die betriebliche als auch die private Absicherung umfasst. Als Gründer der QM Academy und von Einfach Krisenfest setzt er bevorzugt auf pragmatische Konzepte, die Unternehmen und Privatpersonen langfristig dabei helfen, für eine umfassende Krisenfestigkeit zu sorgen.Einfach Krisenfest: Der Krisenplan für UnternehmerEin privater Krisenplan zielt auf eine umfassende Vorsorge ab, die sowohl das persönliche als auch das berufliche Leben des Unternehmers absichert. Dabei geht es nicht nur um klassische Themen wie Testament und Patientenverfügung, sondern auch um wichtige rechtliche Dokumente wie Vorsorgevollmachten, die sicherstellen, dass im Ernstfall jemand für den Unternehmer handeln kann - etwa der Ehepartner. Denn Unternehmer, deren Ehepartner keine Kontovollmacht hat, riskieren im Ernstfall die Zahlungsunfähigkeit ihrer Firma.Der Plan umfasst auch den Zugang zu Systemen, digitalen Assets wie Krypto-Wallets und Konten - Informationen, die im Krisenfall entscheidend sein können. Wichtig ist auch die strukturierte Aufbewahrung wichtiger Dokumente in Notfallordnern oder Bankschließfächern. "Zusätzlich sollte der Krisenplan Hinweise für Angehörige oder Vertretungsregelungen enthalten, damit im Notfall klare Handlungsanweisungen vorliegen", betont Volker Sameske. Ein weiterführender, aber optionaler Schritt sei die Sicherung aller relevanten Dokumente in digitalen Versionen an mehreren Orten, um auf Nummer sicher zu gehen.Dabei geht es nicht nur um reine Absicherung - sondern auch um mentale Entlastung. "Viele Unternehmer tragen - oft unbewusst - eine ständige Last mit sich herum: die Sorge, was passiert, wenn sie plötzlich nicht mehr handlungsfähig sind. Diese Gedanken blockieren Kapazitäten im Kopf und erzeugen unterschwelligen Stress", erklärt Volker Sameske. "Mit einem durchdachten Krisenplan gebe ich meinen Kunden nicht nur Sicherheit, sondern auch mentale Freiheit zurück. Sie können sich wieder auf das konzentrieren, wofür sie wirklich brennen - ihr Unternehmen weiterentwickeln, neue Ideen verfolgen, Entscheidungen treffen. Ohne permanent im Hinterkopf zu haben, was im Ernstfall alles schiefgehen könnte."Krisenvorsorge in der Praxis - wie Unternehmer richtig vorsorgenOft beschäftigen sich Unternehmer erst dann mit dem Thema Krisenvorsorge, wenn bereits eine Krise eingetreten ist. Dann ist in aller Regel nur noch Schadensbegrenzung möglich. Ein durchdachter Krisenplan hingegen spart im Ernstfall Zeit, Geld und Nerven. Mit einem strukturierten "Playbook" für den Notfall wissen Führungskräfte und Angehörige genau, wie sie handeln müssen, ohne im Chaos den Überblick zu verlieren. Volker Sameske rät zudem zu regelmäßigen Übungen - vergleichbar mit einer Brandschutzübung -, um alle Abläufe zu verinnerlichen.Mit Einfach Krisenfest geht Volker Sameske sogar noch einen Schritt weiter: Er bietet spezielle Workshops zur Sensibilisierung an, entwickelt Business-Continuity-Pläne und führt individuelle Risikoanalysen für Unternehmen durch. Auch die Erstellung von Notfallordnern mit Checklisten und Unterlagen gehört zu seinem Angebot - auf Wunsch inklusive digitaler Kopien. "Nach einer ersten Bestandsaufnahme erarbeite ich gemeinsam mit meinen Kunden eine klare Roadmap, die Schritt für Schritt zur ganzheitlichen Krisenfestigkeit führt", sagt Volker Sameske. "Ziel ist es, Unternehmer und Betriebe insgesamt besser aufzustellen - präventiv, effizient und passgenau."FazitDie persönliche Krisenvorsorge des Unternehmers wird oft unterschätzt - dabei ist sie ein zentraler Baustein der betrieblichen Risikovorsorge. Klar dürfte aber auch sein, dass Krisenvorsorge kein exklusives Unternehmer-Thema ist, sondern uns alle etwas angeht. Ob Krankheit, Unfall, Tod oder Naturkatastrophe: Krisen können jeden Menschen treffen. Wer nicht rechtzeitig vorsorgt, hinterlässt im Ernstfall ein organisatorisches Chaos, das am Ende vor allem die Angehörigen trifft - und das in einer ohnehin schon belastenden Ausnahmesituation. Einfach Krisenfest richtet sich deshalb nicht nur an Unternehmer, sondern ist auch für Privatpersonen buchbar. Die Verantwortung für die eigene Krisenfestigkeit zu übernehmen, ist der erste Schritt in eine sorgenfreie Zukunft - sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich.Sie möchten im Krisenfall handlungsfähig bleiben - beruflich wie privat? 