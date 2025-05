© Foto: Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa

Nach den am Dienstagmittag vorgelegten Quartalszahlen war die Aktie von Constellation Energy gefragt. Sie belegte im S&P 500 den Spitzenplatz.Gemeinsam mit den Anteilen von Vistra gehörte Constellation Energy in den vergangenen 12 Monaten zu den heißesten Versorgeraktien. Der aufgrund von Künstlicher Intelligenz explodierende Energiebedarf führt zu einem Comeback der Atomenergie in den USA. Hier sind die beiden unabhängigen Energieversorger hervorragend aufgestellt. In einem Deal mit Microsoft kündigte Constellation Energy im vergangenen Herbst sogar die Wiederinbetriebnahme des eigentlich bereits stillgelegten Reaktorblocks 2 an. In Block 1 war es 1979 zu einer partiellen Kernschmelze …