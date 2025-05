Nürnberg (ots) -Weil maximale Ergebnisse ein Produkt regelmäßiger Erfolgskontrollen und kontinuierlicher Optimierungen sind, bleiben langfristige Partnerschaften mit erfahrenen Marketing-Experten unverzichtbar. Mit ScaleBeauty geht Dominik von Falkenhausen sogar noch einen Schritt weiter und bietet Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin eine hocheffektive Sparringspartnerschaft für eine zuverlässige und planbare Patientengewinnung an. Welcher Ansatz ScaleBeauty vom Markt abhebt und warum Kundennähe der Erfolgsfaktor der Zukunft ist, erfahren Sie hier.Viele Inhaber von Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin sind frustriert: Sie haben hohe Werbebudgets in die Zusammenarbeit mit Marketing-Agenturen gesteckt, doch die erhofften Ergebnisse blieben aus. Gleichzeitig fühlten sie sich schlecht begleitet und schlichtweg nicht ernst genommen. Statt Nähe und Verlässlichkeit erlebten sie eine unpersönliche Zusammenarbeit nach dem 08/15-Prinzip. "Besonders problematisch wird es, wenn das Verständnis und das Wissen über die Hürden im Marketing für die ästhetische Medizin fehlen", erklärt Dominik von Falkenhausen von ScaleBeauty "Sind Agenturen beispielsweise mit dem Heilmittelwerbegesetz nicht vertraut oder kennen die neuen Einschränkungen seitens Meta für umsatzoptimierte Onlineanzeigen auf Facebook oder Instagram nicht, sind Probleme vorprogrammiert.""Wer planbar Premium-Kunden anziehen und seine Umsätze auf ein neues Level heben möchte, sollte dafür nicht auf eine x-beliebige Agentur, sondern auf eine langfristige Partnerschaft mit einem spezialisierten Experten setzen", fügt er hinzu. Mit der speziell entwickelten Herangehensweise "ScaleBeauty" hat Dominik von Falkenhausen es sich zur Aufgabe gemacht, Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin gezielt von der Stagnation in die Skalierung zu führen. Maßgeschneiderte Onlinemarketing-Systeme und tiefgründige Analysen zählen dabei ebenso zu seinem Konzept wie eine intensive Begleitung, die auf Nähe, Verständnis und regelmäßigem persönlichem Kontakt basiert. Damit wird er mit ScaleBeauty zum starken Sparringspartner, der Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin in digitale Magneten für zahlungskräftige Patienten verwandelt, ohne dabei Werbebudget zu verbrennen.ScaleBeauty setzt auf maßgeschneiderte Lösungen, intensive Betreuung und tiefgehendes KundenverständnisWährend der Frust und die Enttäuschung über die missglückte Zusammenarbeit mit Marketing-Agenturen in der gesamten Branche zu spüren sind, beweist Dominik von Falkenhausen mit ScaleBeauty, dass es auch anders geht: Mit dem Anspruch, nicht nur eine externe Agentur, sondern ein verlässlicher Ansprechpartner in allen Marketing-Fragen zu sein, bietet er seinen Kunden eine dynamische Partnerschaft, die ihre Marketing-Resultate auf ein neues Level hebt. Genau deswegen verzichtet er auf das klassische Wort "Agentur". Neben tiefgehenden Analysen und ehrlicher Beratung setzt er dabei auf individuelle Onlinemarketing-Systeme, die automatisiert qualifizierte Anfragen von zahlungskräftigen Patienten generieren. "Weil jede Praxis anders ist, arbeiten wir bei ScaleBeauty mit maßgeschneiderten Strategien anstelle von Baukasten- und Standardlösungen", verrät Dominik von Falkenhausen, der diese Strategien nicht nur gemeinsam mit dem Praxisteam entwickelt, sondern auch ihre Umsetzung selbst übernimmt."Um das leisten zu können und ein echter Sparringspartner zu sein, ist es unerlässlich, ein tiefes Verständnis für den Kunden, seine Bedürfnisse und seine Zielgruppe zu entwickeln", betont der Onlinemarketing-Experte. "Das geht nur, wenn man nah dran ist." Daher hat Dominik von Falkenhausen es sich zum Grundsatz gemacht, die Anfangsphase der Zusammenarbeit bewusst bei seinen Kunden vor Ort zu verbringen. Die Abläufe, die Positionierung und den Spirit der Praxis im Detail erfassen zu können, ist ihm dabei besonders wichtig - schließlich bilden sie die Basis für die weitere Betreuung. Während die dauerhafte Betreuung grundsätzlich digital stattfindet, besucht Dominik von Falkenhausen seine Kunden bei Bedarf auch immer wieder persönlich. "Wenn es darum geht, mit dem Team zu sprechen, Optimierungspotentiale aufzuzeigen oder Praxistipps zu geben - etwa dazu, wie generierte Leads noch besser konvertieren - setze ich auf den persönlichen Kontakt vor Ort", erläutert der Geschäftsführer von ScaleBeauty.Dominik von Falkenhausen: Nähe, Verantwortung und echte Ergebnisse als Erfolgsfaktoren der ZukunftOb Strategie, Funnel, Werbeanzeige oder Landingpage - die Kunden wissen, dass sie sich jederzeit an Dominik von Falkenhausen wenden und schnelle Ergebnisse erwarten können. Ein wertvoller Aspekt der Zusammenarbeit, auf den die meisten Marketing-Agenturen verzichten. Stattdessen arbeiten sie mit standardisierten Fragebögen und vorgefertigten Funnel-Systemen, schalten zwei Anzeigen und sind anschließend für ihren Kunden nicht mehr greifbar. "Ich höre regelmäßig von Praxen, dass sie nicht wissen, wer ihr Ansprechpartner ist oder dass niemand reagiert, wenn sie ein akutes Problem haben", berichtet Dominik von Falkenhausen. Im Gegensatz dazu versteht sich der Onlinemarketing-Experte als ausgelagerter Teil des Teams von Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin. Er übernimmt Verantwortung und denkt unternehmerisch - und zeigt damit deutlich den Unterschied zwischen einem bloßen Dienstleister und einem echten Partner auf.Sein tiefgehendes Branchenverständnis sowie die facettenreiche Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Schönheitskliniken und Praxen der ästhetischen Medizin haben Dominik von Falkenhausen gezeigt, dass Vertrauen, Verantwortung und lückenlose Umsetzung die maßgeblichen Erfolgsfaktoren im Marketing für die ästhetische Medizin sind. "Ich bin davon überzeugt, dass Kundennähe, das Verständnis für die Sorgen der Unternehmer und Menschlichkeit in Zukunft wichtiger sein werden denn je", betont der Geschäftsführer von ScaleBeauty abschließend. "Und genau daran arbeite ich täglich mit meinem Team - ohne Agentur-Floskeln und ohne Dienstleister-Mentalität."Sie wollen von einer Sparringspartnerschaft profitieren, die planbar zahlungskräftige Patienten in Ihre Schönheitsklinik oder Praxis bringt? 