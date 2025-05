Hamburg (ots) -- Im Rahmen seiner laufenden globalen Initiative zum Aufbau einer rauchfreien Welt hat BAT in Deutschland Omni eingeführt.- Omni bietet einen Überblick darüber, wie BAT durch den Aufbau einer rauchfreien Welt auf dem Weg zu einer besseren Zukunft - A Better Tomorrow - vorankommt.- Dr. Mark Forster, leitender Wissenschaftler bei BAT, sprach über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit rauchfreien Tabak- und Nikotinprodukten.BAT befindet sich in einer Transformationsphase, deren klares Ziel es ist, durch den "Aufbau einer rauchfreien Welt" "A Better Tomorrow" zu verwirklichen. Treibende Kraft hinter dem Vorhaben von BAT, bis 2035 ein überwiegend rauchfreies Unternehmen zu werden, ist die Wissenschaft.Auf dem diesjährigen OMR-Festival, einem der größten europäischen Events für Innovation, stellte Dr. Mark Forster, leitender Wissenschaftler bei BAT, der deutschen Öffentlichkeit OmniTM vor und sprach über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit rauchfreien Tabak- und Nikotinprodukten.Als evidenzbasierte, leicht zugängliche und dynamische Informationsplattform zeigt Omni, wie Wissenschaft und Innovation für den Aufbau einer rauchfreien Welt ineinandergreifen können.Als einer der Hauptautoren von Omni erklärte Dr. Mark Forster dazu: "Die Einführung von Omni auf diversen Märkten weltweit markiert für BAT einen wichtigen Teil seines Engagements für einen offenen globalen Stakeholder-Dialog über Maßnahmen zur Risikoreduzierung für Raucher*innen.""Wir sind uns bewusst, dass der Aufbau einer rauchfreien Welt nicht allein durch BAT geleistet werden kann, sondern nur durch Zusammenarbeit möglich ist. Deshalb laden wir alle, die unsere Vision teilen - auch diejenigen, die vielleicht anderer Meinung sind - dazu ein, die Fakten zu prüfen und sich an der Diskussion zu beteiligen."Als Informationsplattform bündelt Omni Hunderte unabhängiger wissenschaftlicher Studien, die Forschungsergebnisse von BAT zu seinen eigenen Innovationen sowie verschiedene Praxisbeispiele zur Risikoreduzierung für Raucher*innen.Dabei befasst sich Omni mit einigen der drängendsten Fragen der Branche und der Gesellschaft:- Wie hoch ist das Risiko für die Verwendung rauchfreier Produkte im Vergleich zum Rauchen?- Dienen rauchfreie Produkte als Einstieg fürs Zigarettenrauchen?- Welche Rolle spielen Aromen in rauchfreien Produkten und bei der Risikoreduzierung für Raucher*innen (THR)?- Was ist Nikotin?- Was tut BAT dagegen, dass Minderjährige Zugang zu Tabak- und Nikotinprodukten haben?Trotz der allseits bekannten Risiken für die Gesundheit rauchen immer noch eine Milliarde Menschen weltweit. Omni tritt insofern zu einem entscheidenden Zeitpunkt auf den Plan, als Regierungen und Gesundheitsbehörden gerade auf der Suche nach nachhaltigen, wissenschaftlich fundierten Lösungen zur Reduzierung der rauchbedingten Risiken sind.Wann wird Deutschland rauchfrei?Wenn wir erreichen wollen, dass Raucherinnen und Raucher auf ihre herkömmliche Zigarette verzichten, ist eine vielfältige Auswahl von grundlegender Bedeutung - bei den Kategorien wie E-Zigaretten, Erhitzern und tabakfreien Nikotinbeuteln sowie bei den Aromen.Die Forschung(1) und die Erfahrungen anderer Länder haben gezeigt, dass Aromen und Inhaltsstoffe wie Menthol nicht nur eine wichtige Rolle dabei spielen, Rauchende zum Umstieg zu alternativen Produkten zu bewegen, sondern vor allem auch dabei, dass sie nicht wieder mit dem Rauchen beginnen. Fakt ist, dass in Ländern wie Schweden, in denen überzeugende Alternativen zur Verfügung stehen, die Raucherquoten stark zurückgegangen sind.Seit über 200 Jahren wird Snus in Schweden genutzt, ein mit Tabak gefüllter Beutel, der zum Konsum unter die Oberlippe geklemmt wird. Schweden ist das einzige Land in der EU, in dem der Konsum erlaubt ist. Das Royal College of Physicians geht davon aus, dass die dortige Verfügbarkeit von Snus Schätzungen zufolge etwa 0,4 Prozentpunkte pro Jahr zum Rückgang des Rauchens beigetragen hat.Neben Snus gibt es auch tabakfreie Nikotinbeutel. Ihr Risikoprofil ist mit dem von Nikotinersatzprodukten vergleichbar. Deshalb halten wir es für wichtig, dass tabakfreie Nikotinbeutel auch in Deutschland im Handel erhältlich sein sollten. Derzeit fehlt es hier jedoch grundlegend an Regulierung. Zudem handelt es sich bei tabakfreien Nikotinbeuteln um eines der bestgehüteten Geheimnisse zur Risikoreduzierung für Raucher*innen.Dr. Christian Merkel, Leiter Corporate & Regulatory Affairs bei BAT Germany, ergänzte: "Omni ist nicht nur eine Informationsquelle, sondern eine Plattform für notwendige gesellschaftliche Diskussionen auf der Grundlage von Fakten, ein Manifest für Veränderungen und ein Mandat zum Handeln. Alles untermauert durch moderne Wissenschaft von höchster Qualität und praxisnahe Erkenntnisse." "Ein rauchfreies Deutschland kann nur durch die Umsetzung der Risikoreduzierung für Raucher*innen erreicht werden, und dazu braucht es mehr Dialog und gesamtgesellschaftliche Lösungen. Wir sind bereit, eine führende Rolle zu übernehmen und uns an diesem Dialog zu beteiligen. Dies ist zu wichtig, als dass wir darauf verzichten könnten."Erfahren Sie hier mehr über OmniTM: Omni - Vorausdenken für eine rauchfreie Welt (https://www.asmokelessworld.com/gb/de)(1) In ihrer Antwort auf die Aufforderung der britischen Regierung, Beweise für das Dampfen von Jugendlichen zu sammeln, schreiben die Autoren: "Eine generelle Einschränkung der für Erwachsene zugänglichen Aromen wird nicht empfohlen. Die Verwendung von Aromen durch Erwachsene, die mit dem Rauchen aufzuhören versuchen, ist ein wesentlicher Punkt, weshalb das Dampfen als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung so wirksam ist." (Royal College of Physicians, London, 7. Juni 2023)ENDEZu Dr. Mark ForsterDr. Mark Forster arbeitet als Principal Scientist. Er ist seit 2010 bei BAT tätig und hatte verschiedene Funktionen im Bereich Wissenschaft und Innovation für die nicht brennbaren Produkte von BAT inne. Er hat einen Doktortitel in organischer Chemie.Über die BAT GruppeBAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Gestützt auf weltweit führende Wissenschaft sowie Forschung und Entwicklung, setzen wir uns für die Verwirklichung unseres Unternehmenszwecks - A Better Tomorrow - ein, indem wir durch "Building a Smokeless World" eine rauchfreie Welt schaffen, in der Zigaretten endgültig der Vergangenheit angehören. Teil dieses Bestrebens ist Omni - eine evidenzbasierte Transformationsplattform, die das Engagement und den Fortschritt von BAT dokumentiert.BAT beschäftigt 48.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 25,9 Milliarden GBP bei einem bereinigten operativen Gewinn von 11,9 Milliarden GBP.Ziel ist es, bis 2030 50 Millionen erwachsene Verbraucherinnen und Verbraucher für unsere rauchfreien Produkte zu gewinnen und bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes damit zu erzielen. Unser Portfolio umfasst ein wachsendes Angebot an nikotinhaltigen und rauchfreien Tabakprodukten. Hierzu gehören unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Nach einer Investitionsphase von nur einem Jahrzehnt erzielte die BAT Gruppe 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden GBP in den neuen Kategorien, und das bei stark gestiegener Rentabilität. Mit unserem Portfolio unterstreichen wir unseren Anspruch, den sich wandelnden und immer vielfältigeren Vorlieben der erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten von heute Rechnung zu tragen.Darüber hinaus reduziert BAT den Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessert die Lebensbedingungen und verwirklicht sein Klimaziel, bis 2050 entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden.2024 erhielt BAT vom CDP ein Triple-A-Rating für seine Offenlegungen in den Bereichen Klimawandel, Wassersicherheit und Wälder, was unser Engagement für ökologische Transparenz und entsprechende Maßnahmen unterstreicht.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichteter" Aussagen gemäß US Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen werden häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "annehmen", "vorhersehen", "könnte", "vielleicht", "würde", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "wird", "erwarten", "schätzen", "projizieren", "positioniert", "Strategie", "Ausblick", "Ziel" und ähnlichen Ausdrücken getroffen. Sie beziehen sich auf Ziele bezüglich unserer Kundinnen und Kunden, auf die Umsatzziele für unsere neuen Kategorien und auf unsere ESG-Ziele.All diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Auch wenn anzunehmen ist, dass die in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen begründet sind, kann eine Vielzahl von Variablen wirksam werden, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Ein Überblick über die Gründe, warum die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder angedeuteten Erwartungen abweichen können, sind in den Abschnitten "Cautionary Statement" und "Group Principal Risks" im Geschäftsbericht 2024 und im Formular 20-F von British American Tobacco p.l.c. (BAT) zu finden.Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Themen sind in den Meldungen von BAT an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu finden, unter anderem im Geschäftsbericht, im Formular 20-F sowie in den Lageberichten in Formular 6-K, die kostenlos von der Website der SEC unter http://www.sec.gov heruntergeladen werden können. Zu finden sind sie des Weiteren in den Geschäftsberichten von BAT, die kostenlos von der Website von BAT unter www.bat.com heruntergeladen werden können.Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu; Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Finanzberater aufsuchen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Wissensstand und die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilung wider. BAT übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. 