Der Auftragseingang von 132?Mio.?€ in Q1 überrascht positiv und liegt über den Erwartungen (105 Mio. €) sowie über dem Vorjahreswert von 120?Mio.?€. Die Nachfrage nach Aixtrons Leistungshalbleiteranlagen wird derzeit vor allem von asiatischen Kunden getragen. Der Umsatz lag mit 112,5?Mio.?€ über der oberen Spanne der Prognose (90 bis 110?Mio.?€) und über den Erwartungen von 101?Mio.?€. Das schwache EBIT (3,3 Mio. €) wurde durch Sondereffekte (Aufwendungen für Personalabbau) verzerrt. Die Lagerbestände sanken nur leicht, allerdings geht das Management weiterhin davon aus, dass diese in den kommenden Quartalen deutlicher zurückgehen werden. Die Zollthematik tangiert kaum. Der CEO bestätigte die Jahresprognose für einen Umsatz von 530 bis 600?Mio.?€ und eine EBIT-Marge von 18 bis 22?%. Im zyklischen Tief noch derart profitabel zu arbeiten ist wie ein Ritterschlag.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 19.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Chancen liegen im Stock-Picking- Japanischer Infrastruktur-Play mit int. Ausrichtung- Update zum America First Depot- Unter der Lupe: Markt für Abnehm-Medikamente im UmbruchBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion /