Berlin (ots) -Anfang Mai erschien der Morning-Espresso-Newsletter (https://plusfortynine.de/morning-espresso/) zum 100. Mal. Der tägliche Newsletter von Plus-Forty-Nine wurde ins Leben gerufen, um nicht-deutschsprachigen Menschen in Deutschland einen verständlichen Überblick über das aktuelle Nachrichtengeschehen zu bieten - basierend auf den wichtigsten Medien, die hierzulande genutzt werden.Der Morning-Espresso erscheint jeden Werktag gegen 7 Uhr und bietet für Internationals und Expats eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Schlagzeilen und Themen in Deutschland in englischer Sprache. Dazu gehören unter Innenpolitik, Umfragen, Wirtschaft und Lifestyle sowie eine Community-Rubrik, in der Projekte und Aktivitäten aus der internationalen Community vorgestellt werden."Der Morning Espresso wurde entwickelt, um der internationalen Community in Deutschland die Möglichkeit zu geben, ihr neues Land besser zu verstehen - durch das, was in den Nachrichten passiert", sagt Sigrid Arteaga, Redakteurin des Morning-Espresso-Newsletters und Host des Plus-Forty-Nine-Podcasts. "Wer nicht nur die alltäglichen Themen kennt, sondern auch weiß, wie das neue Kabinett zusammengesetzt ist oder welche Änderungen im Migrationsrecht diskutiert werden, hat mehr Werkzeuge zur Verfügung, um sich zu integrieren und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Gerade bei sensiblen Themen wie dem Erstarken der extremen Rechten oder der Wahrnehmung von Migrant:innen in Deutschland ist es entscheidend, direkt an der Quelle zu erfahren, wie deutsche Medien darüber berichten. Auch wenn es bereits einige englischsprachige Nachrichtenangebote gibt, möchten wir mit dem Morning Espresso eine breitere Perspektive bieten - sachlich, kompakt und ohne redaktionelle Einordnung."Der Newsletter ist kostenlos und bietet einen informativen Start in den Tag - idealerweise mit einer Tasse Morgen-Espresso. Interessierte können den Newsletter über www.plusfortynine.de abonnieren.Sigrid Arteaga Marquard steht Journalistinnen, Journalisten und Medien als kompetente Ansprechpartnerin für Migrations- und Expat-Themen zur Verfügung. Als Host von Plus-Forty-Nine, erfahrene Kommunikationsberaterin und früherer Presse-Attache der mexikanischen Botschaft in Berlin bringt sie nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch eine einzigartige interkulturelle Perspektive mit. Sigrid Arteaga Marquard engagiert sich dafür, Brücken zwischen Kulturen zu bauen und das Verständnis für internationale Lebensrealitäten zu fördern - und teilt ihre Expertise gerne im Rahmen von Interviews, Hintergrundgesprächen oder Gastbeiträgen.Wer Inhalte aus der Community einreichen oder etwas vorstellen möchte, kann sich jederzeit unter info@plusfortynine.de melden.