Baden-Baden (ots) -"Debüt im Dritten" des SWR: Highlights im Jubiläumsjahr"Vena" von Chiara Fleischhacker dreifach für den Deutschen Filmpreis nominiert und Eröffnungsfilm der diesjährigen Debütstaffel / "Touched" von Claudia Rorarius am 11. Mai im ARD Debüt (https://www.ardmediathek.de/sendung/ard-debuet/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2FyZGRlYnVldA) / Wiederbegegnung mit Debütklassikern in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/debuet-im-dritten/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yNTgyNzMw)Leidenschaftlicher Einsatz für den Anfang: Seit vierzig Jahren ist "Debüt im Dritten" Startrampe für zahlreiche Karrieren Filmemachender. Die traditionsreiche SWR Reihe für den fiktionalen Nachwuchs unterstützt Regisseur:innen und Autor:innen am Anfang ihrer Laufbahn dabei, ihre filmische Handschrift auszuprägen und ihre ersten Filme zu präsentieren. Die 40. Staffel (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressedossiers/debuet-im-dritten-126.html) der Nachwuchsreihe startet im November dieses Jahres, Eröffnungsfilm ist "Vena"."Vena" nominiert beim Deutschen FilmpreisBei der Verleihung zum Deutschen Filmpreis am Freitag, 9. Mai, fiebert auch "Debüt im Dritten" mit: "Vena", der erste Langfilm von Chiara Fleischhacker, gehört zu den fünf Nominierten in der Kategorie Bester Film. Nominiert sind darüber hinaus Emma Nova als beste Hauptdarstellerin sowie Kamerafrau Lisa Jilg für die beste Bildgestaltung. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Film über eine schwangere, Crystal-Meth-abhängige junge Frau, die fürchtet, ihr Kind im Gefängnis zur Welt bringen zu müssen, wird im Herbst die Geburtstagsstaffel von "Debüt im Dritten" eröffnen."Touched" am 11.5. im Ersten und in der ARD MediathekAls Beitrag von "Debüt im Dritten" zum ARD Debüt ist am kommenden Sonntag, 11. Mai, 23:50 Uhr "Touched" von Claudia Rorarius zu sehen. Der erste fiktionale Film der Fotografin und Filmemacherin stellt die Liebesbeziehung zwischen einer noch unsicheren Pflegerin und ihrem querschnittsgelähmten Patienten in den Mittelpunkt. In hochkonzentrierten Bildern, die sich für Normschönheit nicht interessieren, feiert der Film ihre Körper, und erforscht dabei ihre Sehnsüchte, ihr Begehren und ihre Abgründe. Die Hauptrollen spielen Ísold Halldórudóttir und Stavros Zafeiris.Debüt-Klassiker in der ARD Mediathek und im SWRAuflaufend auf die Geburtstagsstaffel von "Debüt im Dritten" gibt es im SWR und der ARD Mediathek in jedem Monat die Gelegenheit zum Wiedersehen mit einem Debütfilm früherer Jahre. Drei davon sind bereits online, acht weitere folgen bis Jahresende. Bereits veröffentlicht:Freier Fall, der Erstlingsfilm von Regisseur und Autor Stephan Lacant sowie Autor Karsten Dahlem, mit Max Riemelt und Hanno Koffler. (Debütstaffel 2013)Abseitsfalle von Regisseur Stefan Hering, zu dem Beatrice Meier das Drehbuch schrieb, mit Bernadette Heerwagen, Sebastian Ströbel und Christoph Bach. (Debütstaffel 2014)Schuld sind immer die anderen von Regisseur Lars Gunnar Lotz und Autorin Anna Maria Praßler mit Edin Hasanovic, Julia Brendler und Marc Benjamin Puch. (Debütstaffel 2013)Bis Jahresende folgen in der ARD Mediathek und im SWR:30. Mai: Renn, wenn du kannst von Dietrich Brüggemann mit Robert Gwisdek, Jakob Matschenz und Anna Brüggemann, die gemeinsam mit Dietrich Brüggemann auch das Drehbuch schrieb. (Debütstaffel 2012)27. Juni: Der Albaner von Johannes Naber mit Nik Xhelilaj, Xhejlane Tërbunja, Ivan Shvedoff und Stipe Erceg. (Debütstaffel 2013)25. Juli: Alpha 0.7 - Der Feind in dir, Serie in der Regie von Marc Rensing mit Victoria Mayer, Anna Maria Mühe, Arne Lenk, Oliver Stritzel u.a. (Ausstrahlung Staffel 2010)29. August: Es kommt der Tag von Susanne Schneider mit Katharina Schüttler und Iris Berben (Ausstrahlung Debütstaffel 2010)26. September: Emmas Glück von Sven Taddicken nach dem Drehbuch von Ruth Toma und Claudia Schreiber mit Jördis Triebel und Jürgen Vogel. (Erstausstrahlung Debütstaffel 2008)31. Oktober: Mein unbekannter Ehemann, der zweite Film von Regisseur Andreas Dresen und Autorin Laila Stieler mit Sabine Urig, Ade Sapara und Jeanette Arndt. (Erstausstrahlung Debütstaffel 1995)28. November: Silberdisteln von Udo Wachtveitl mit Harald Juhnke, Heinz Schubert, Rosemarie Fendel und Dieter Hildebrandt. (Debütstaffel 1999)5. Dezember Das erste Mal von Connie Walther mit Lavinia Wilson, Eva Hassmann, Benno Fürmann und Hannes Jaenicke. (Debütstaffel 1996)Credits "Vena""Vena" ist eine Produktion der Neue Bioskop Film (Produzenten: Dietmar Güntsche und Martin Rohé) in Koproduktion mit der Filmakademie Baden-Württemberg, dem SWR (Redaktion: Stefanie Groß) und dem HR (Redaktion: Erin Högerle), gefördert von MDM, MFG, DFFF, nordmedia, der Thüringer Staatskanzlei und der Kulturstiftung des Landes Sachsen. In den Hauptrollen: Emma Nova, Paul Wollin, Friederike Becht, Barbara Philipp und Edith Stehfest.Credits "Touched""Touched" ist eine Produktion von 2Pilots (Produzenten: Harry Flöter, Jörg Siepmann, Koproduzentin Claudia Rorarius) in Koproduktion mit Soquiet Filmproduktion, SWR (Redaktion: Stefanie Groß. Dominik Brückner) und WDR (Redaktion: Andrea Hanke). Gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, BKM, DFFF, MFG und Media. In den Hauptrollen: Ísold Halldórudóttir, Stavros Zafeiris, Yousef Sweid und Angeliki Papoulia