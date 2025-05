Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das heutige 175-jährige Jubiläum feiert der Schweizer Franken mit neuen Höhenflügen, so Christopher Koslowski, Senior Fixed Income und FX Strategist bei Vontobel.Getrieben von der Nachfragewelle nach einem "sicheren Hafen", den Anleger angesichts der weltweiten Marktturbulenzen suchen, sei die Schweizer Währung in diesem Jahr um mehr als 10% gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Damit habe der Wechselkurs Höchststände erreicht, die man seit dem Eingreifen der Schweizerischen Nationalbank in den Devisenmarkt im Jahr 2011 selten gesehen habe. Und es sei nicht nur der Dollar - gegenüber einem ganzen Korb von Währungen flirte der Schweizer Franken mit einer Rekordstärke. ...

