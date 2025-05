WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance hat sich mit dem bisherigen Verlauf der Atomgespräche mit dem Iran zufrieden gezeigt. "Ohne vorschnell über die Verhandlungen urteilen zu wollen, kann ich sagen: So weit, so gut", sagte Vance bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in der US-Hauptstadt Washington. "Wir sind sehr zufrieden damit gewesen, wie die Iraner auf einige der von uns vorgebrachten Punkte reagiert haben." Konkrete Details nannte er nicht.

Auch mit der Rolle einiger Vermittler - insbesondere der Omanis - sei man sehr zufrieden und dankbar dafür. Bis jetzt sei man auf dem richtigen Weg. Ziel der USA sei ein Abkommen, mit dem der Iran wieder in der Weltwirtschaft Fuß fassen könnte. Dieser Weg wäre "sehr gut für das iranische Volk", aber würde jegliche Chance des Iran auf eine Atomwaffe beenden.

Der Iran hatte sich 2015 in einem Abkommen verpflichtet, sein Atomprogramm deutlich einzuschränken. Zugestanden wurde dem Land ein maximaler Anreicherungsgrad von 3,67 Prozent und ein Vorrat von bis zu 300 Kilogramm Uran. In der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump waren die USA 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen. Teheran hatte sich dann nicht mehr an die Vereinbarungen gehalten und die Anreicherung auf 60 Prozent erhöht. Nach jahrelanger Funkstille haben die USA und Iran ihre Atomgespräche vor einiger Zeit wieder aufgenommen./fsp/rin/DP/jha