Die Studie von Vertex zeigt eine starke Unterstützung für E-Invoicing-Mandate unter globalen Steuer- und Finanzverantwortlichen.

KING OF PRUSSIA, Penn., May 07, 2025(NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein führender globaler Anbieter von indirekten Steuerlösungen, hat heute eine neue Studie zur elektronischen Rechnungsstellung vorgestellt. Diese zeigt, dass die Mehrheit (79 %) der globalen Unternehmensführer der Ansicht ist, dass die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung für Unternehmen vorteilhaft ist. Darüber hinaus sind 80 % der Meinung, dass diese Pflicht die Datengenauigkeit und die Finanzberichterstattung in Zeiten, in denen Präzision von höchster Bedeutung ist, deutlich verbessern wird.

Die Umfrage unter 1.150 Steuer- und Finanzexpertinnen und -experten aus aller Welt zeigt, dass die Einführung von e-Invoicing auf dem Vormarsch ist. 80 % der Unternehmen planen in den nächsten zwei Jahren eine verbesserte Integration der elektronischen Rechnungsstellung - ein Zeichen für eine positive Veränderung der Einstellung gegenüber der sich entwickelnden Landschaft. Dieser Mentalitätswechsel wirkt sich auch auf die finanzielle Gesundheit der Unternehmen aus: Führungskräfte aus dem Steuer- und Finanzbereich nennen e-Invoicing als Grund für Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen (jeweils rund 60 %) sowie für ein gesteigertes Wirtschaftswachstum und eine verbesserte globale Wettbewerbsfähigkeit (rund 80 %), und zwar unabhängig davon, ob sie in Ländern verkaufen, in denen e-Invoicing vorgeschrieben ist, oder ob sie dort ihren Sitz haben.

"Steuer- und Finanzverantwortliche stehen heute unter wachsendem Druck, das Wachstum zu fördern und gleichzeitig die Einhaltung der Steuervorschriften zu gewährleisten. Diese Herausforderung wird durch die zunehmende Komplexität verschärft, die sich aus größeren Unterschieden bei der Festlegung von Steuersätzen oder dem Umfang von Transaktionen ergibt, die in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit gemeldet werden müssen", so Chris Hall, Senior Tax Officer bei Vertex. "Die Vorbereitung auf die elektronische Rechnungsstellung oder die Anpassung an aktuelle lokale Vorschriften sollte diese Unsicherheiten nicht noch verstärken. Untersuchungen zeigen, dass e-Invoicing die Genauigkeit, Effizienz und Kostenoptimierung bietet, die zukunftsorientierte Unternehmen benötigen."

Auch wenn die globale Trendwende positiv ist, bleibt die Umsetzung von e-Invoicing nicht ohne Herausforderungen. Etwa die Hälfte (51 %) der Befragten in Märkten, in denen Verkäufe in regulierte Länder getätigt werden, gaben an, dass die Aufrechterhaltung der Datensicherheit und des Datenschutzes bei gleichzeitiger Einhaltung verschiedener internationaler Standards ihre größte Herausforderung darstellt. Die Länder, die e-Invoicing bereits eingeführt haben oder in Kürze einführen werden, geben an, dass die Integration in die bestehende Software ihr größtes Hindernis ist (55% der Länder, die e-Invoicing bereits eingeführt haben, und 63% der Länder, die sie in Kürze einführen werden).

Angesichts der Tatsache, dass sich die Landschaft der elektronischen Rechnungsstellung und der Umfang der globalen Mandate ständig weiterentwickeln, enthält die Studie unter anderem die folgenden wichtigen Informationen:

Auswirkungen auf den Umsatz: E-Invoicing könnte in Zukunft zu einem größeren Problem werden, wenn Unternehmen keine Rechnungen mehr ausstellen oder empfangen können. Unternehmen, die in den betroffenen Ländern verkaufen, berichten, dass 47 % ihres Umsatzes unter diese Mandate fallen würden - und dieser Anteil könnte bis 2027 auf 57 % steigen.

83 % der Buchhalter und Finanzexperten erwarten den größten Nutzen von der obligatorischen elektronischen Rechnungsstellung. Ebenso nannten 81 % der Befragten die IT-Abteilungen als weiteren Hauptnutznießer und verwiesen damit auf die entscheidende Rolle von Technologie und IT-Unterstützung bei der Finanzberichterstattung. Herausforderungen in Bezug auf die Bandbreite: Neben der Gewährleistung von Sicherheit und Datenschutz ist der Zeitaufwand ein wesentliches Hindernis für die Einführung von e-Invoicing. Die Umfrage ergab, dass es für Unternehmen schwierig ist, häufige Systemaktualisierungen durchzuführen (49 %), Lösungen in bestehende Systeme zu integrieren (48 %) und Mitarbeiter und Interessengruppen in neuen Prozessen zu schulen (46 %).

Im Rahmen der Vertex Exchange Europestellt das Unternehmen seine vernetzte Compliance-Strategie in den Vordergrund, indem es Innovationen in der e-Invoicing-Technologie vorantreibt und Unternehmen dabei hilft, regulatorische Änderungen in einer sich schnell entwickelnden globalen Landschaft zu antizipieren. Um mehr über die e-Invoicing-Lösungen von Vertex zu erfahren, besuchen Sie www.vertexinc.com/solutions/e-invoicing.

Über die Studie

Die Online-Umfrage wurde im März 2025 in Zusammenarbeit mit Sapio Research durchgeführt. Befragt wurden 1.150 globale Entscheidungsträger aus neun Wirtschaftsregionen - Ost- und Südeuropa, Benelux, Deutschland, Lateinamerika, Naher Osten und Asien, Skandinavien, Nordamerika, Großbritannien und Irland -, die in Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 50 Millionen US-Dollar tätig sind.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der indirekten Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Besteuerung, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa hilft Vertex weltweit führenden Marken, die Komplexität der fortlaufenden Compliance zu vereinfachen.

