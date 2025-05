FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Erholungslauf in den vergangenen Wochen hat der Dax am Mittwoch den zweiten Tag in Folge moderat nachgegeben. Der Aufwärtstrend sei dennoch weiterhin intakt, konstatierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Im Fokus standen zur Wochenmitte erneut zahlreiche Quartalsbilanzen. Am Abend nach Börsenschluss dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Mit einem Minus von 0,58 Prozent bei 23.115,96 Punkten beendete der deutsche Leitindex den Tag. Das Rekordhoch von 23.476 Punkten bleibt so nach wie vor in Sichtweite. Am Dienstag hatte sich der Dax zum Handelsstart noch seinem Rekordhoch bis auf weniger als 100 Punkte genähert, bevor das Scheitern von CDU-Chef Friedrich Merz beim ersten Anlauf zur Kanzlerwahl einen vorübergehenden Rücksetzer ausgelöst hatte. Am Ende schaffte er es dann im zweiten Wahlgang. Investoren hoffen nun auf einen wirtschaftlichen Aufschwung in Europas größten Volkswirtschaft.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, verlor am Mittwoch 0,61 Prozent auf 29.171,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,63 Prozent auf 5.230,19 Zähler nach. In der Schweiz und in Großbritannien wurden ebenfalls Verluste verbucht.

In den USA legte der bekannteste Index der Wall Street, der Dow Jones Industrial, zum Börsenschluss in Europa um 0,5 Prozent zu. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen schwächelten dagegen leicht. Die Zinsentscheidung dort ist das nächste Ereignis mit politischer Brisanz. Mit Spannung wird darauf gewartet, wie die Fed auf die Forderung von Präsident Donald Trump reagiert, die Zinsen zu senken. Am Markt wird davon ausgegangen, dass dem politischen Druck widerstanden wird und die Leitzinsen unverändert bleiben./ck/he

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145, US6311011026