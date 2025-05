FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Mai 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen

06:30 JPN: Toyota, Jahreszahlen

06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen (14.00 h Call)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q1-Umsatz (13.00 h Analystenkonferenz) 06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Vailant, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen (11.00 h Pk und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 h Pk, 10.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen

07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen

07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (9.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: Baywa, Q1-Zahlen

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen (15.00 h Call)

07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert) (14.00 h Analaysten- und Pressekonferenz) 07:30 DEU: GFT, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen

08:00 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Qiagen, Pk zu Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Sto, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung

10:00 DEU: KfW-Bankengruppe: Förder- und Geschäftszahlen Q1/25 10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung

10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung

10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung

10:00 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung

12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung

12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 13:00 USA: Altice USA, Q1-Zahlen

13:00 USA: Conocophillips, Q1-Zahlen

13:30 USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

14:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

14:00 USA: UPS, Hauptversammlung

14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung

17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung

17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung

18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen

18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen

22:00 USA: Pinterest, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q1-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q3-Zahlen

23:30 USA: Alcoa, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 3/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 3/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/25

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 3/25

08:30 HUN: Industrieproduktion 3/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/25 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

08:00 CHN: Umfrage der EU-Handelskammer in China zu Handelskrieg

09:30 DEU: 7. «Global Anti-Financial Crime Conference» zu Themen wie Finanzkriminalität und Geldwäsche u.a. mit dem Leiter der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit/FIU), Daniel Thelesklaf, Frankfurt/M.

LUX: EuGH-Urteil zu Check24-Tarifnoten für Versicherungen, Luxembourg

POL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (zweiter und letzter Tag), Warschau

RUS/CHN: Russischer Präsident Putin spricht in Moskau mit chinesischem Staatschef Xi Jinping

HINWEIS

RUS / CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

