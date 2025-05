DJ Aktien Schweiz mit Gewinnmitnahmen vor Fed-Entscheid

DOW JONES--Mit einem kräftigen Minus hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen, hieß es. Mehrheitlich wurde damit gerechnet, dass die Fed die Leitzinsen bestätigt würde. Interessant dürften vor allem Aussagen über das weitere Vorgehen bei den Zinsen werden. Daneben dürften die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Fokus stehen. Der steht unter Druck, weil US-Präsident Donald Trump mehrfach Zinssenkungen gefordert hatte.

Der SMI reduzierte sich um 1 Prozent auf 12.103 Punkte und schloss damit praktisch auf Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 9,08 (zuvor: 16,55) Millionen Aktien. Mit teils deutlichen Abgaben zeigten sich vor allem die Aktien aus dem Pharma-Sektor. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf die schwache Vorlage der US-Wettbewerber vom Dienstag. Nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Impfkritiker an die Spitze der Abteilung für Impfstoffe und Gentherapien gestellt hatte, waren dort die Kurse der Branchenwerte teils kräftig unter die Räder geraten. Zudem will die Regierung an den Ausgaben für Medikamente sparen. Die Aktien von Roche verloren 1,9 Prozent, Novartis gaben um 1,2 Prozent nach und Lonza knickten um 2,5 Prozent ein.

Die Aktien von Avolta gaben um 1,6 Prozent nach. Die Investmentgesellschaft CVC Capital Partners erwägt einem Medienbericht zufolge ein Angebot von 6 Milliarden britischen Pfund für den Schweizer Duty-Free-Händler. Wie Sky News unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen berichtete, befinde sich CVC aber in einem frühen Stadium bei seinen Überlegungen für ein Angebot. Es sei keineswegs sicher, dass eine formelle Annäherung erfolgen werde. CVC wollte dies gegenüber Sky News nicht kommentieren, während bei Avolta kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich war.

May 07, 2025

