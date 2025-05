Mladá Boleslav (ots) -› Der tschechische Autohersteller unterstützt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft einmal mehr als offizieller Hauptsponsor› Škoda stellt 45 Elektrofahrzeuge für das Turnier bereit, darunter die neuen Modelle Elroq und Enyaq sowie Kodiaq iV (Škoda Kodiaq iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 17,4 - 18,3 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,8 - 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 9 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D - E) und Superb Combi iV (Škoda Superb Combi iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 - 17,5 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,2 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D)› Am 9. Mai, dem Eröffnungstag des WM-Turniers, feiert Škoda die Weltpremiere seiner neuen elektrischen Flaggschiffmodelle - der Enyaq RS-Familie› Ein heute veröffentlichter Teaser zeigt erste Exterieur- und Interieurdetails› Bei der diesjährigen Meisterschaft gibt es eine brandneue Trophäe für den Most Valuable Player, eine Kreation des Škoda Design TeamŠkoda Auto tritt im 32. Jahr als offizieller Hauptsponsor der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auf. Der tschechische Autohersteller feiert diesen Anlass mit der Enthüllung seiner neuen Škoda Enyaq RS-Familie, den aktuell sportlichsten Elektrofahrzeugen der Marke neben dem Elroq RS (Škoda Elroq RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4 - 17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A). Im Vorfeld der digitalen Weltpremiere auf dem internationalen Škoda YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) lässt der Autohersteller in einem Teaser erste Exterieur- und Interieurdetails des Enyaq RS und Enyaq Coupé RS durchblicken. Škoda stellt den Organisatoren der IIHF eine Flotte aus 45 Elektrofahrzeugen zur Verfügung, darunter 30 elektrische Elroq- und Enyaq-Modelle sowie 15 Kodiaq iV und Superb Combi iV mit Plug-in-Hybridantrieb. Ein weiteres Highlight ist die durch das Škoda Design Team neu gestaltete Kristalltrophäe für den,Most Valuablae Player' (MVP) des Turniers. Die Weltmeisterschaft findet vom 9. bis 25. Mai im schwedischen Stockholm und dänischen Herning statt. An beiden Austragungsorten können sich Fans und Besucher auf Škoda Fan-Zonen freuen, die ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm bereithalten.Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Eishockey zählt zu den Sportarten mit den meisten Zuschauern weltweit und zieht während der Weltmeisterschaft die Aufmerksamkeit zahlreicher Fans an - in unserem Heimatland, der Tschechischen Republik, und darüber hinaus. Im vergangenen Jahr haben 89 Millionen Zuschauer die Weltmeisterschaft verfolgt. Als offizieller Hauptsponsor und amtierender Weltrekordhalter für das längste WM-Sponsoring der Sportgeschichte feiert Škoda Auto dieses traditionelle Highlight mit der Weltpremiere der neuen Škoda Enyaq RS-Familie. Im vergangenen Jahr war der Enyaq das drittmeistverkaufte Elektrofahrzeug Europas. Seine jüngste Version bringt inklusive der neuen Designsprache Modern Solid alle Voraussetzungen mit, um diesen Erfolg auszubauen. Der Enyaq RS und das Enyaq Coupé RS bilden die Spitze des elektrischen Modellportfolios von Škoda."Neuer Enyaq RS: Topversionen des elektrischen Flaggschiffmodells von ŠkodaIm Vorfeld der Weltpremiere hat Škoda Auto einen Teaser veröffentlicht, der einen ersten Ausblick auf den neuen Enyaq RS und das neue Enyaq Coupé RS gibt. Die digitale Weltpremiere der beiden Modelle findet am 9. Mai um 16:00 Uhr MEZ auf dem internationalen Škoda YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@skoda) statt. Beide Fahrzeuge feiern dann zur selben Zeit in Stockholm und Herning ihren ersten öffentlichen Auftritt.Die RS-Modelle runden das Angebot des kürzlich überarbeiteten Enyaq und Enyaq Coupé nach oben hin ab. Ihr markantes Design basiert auf der Designsprache Modern Solid und umfasst das unverwechselbare, glänzend schwarze Tech-Deck-Face, das die Sensoren für Assistenz- und Sicherheitssysteme integriert. Die beiden Elektromotoren - einer an der Vorder-, einer an der Hinterachse - erzielen eine gemeinsame Systemleistung von 250 kW (340 PS) und Allradantrieb. Dies ermöglicht eine rasante Beschleunigung: In 5,4 Sekunden sprinten Enyaq RS und Enyaq Coupé RS von 0 auf 100 km/h. Damit sind sie aktuell neben dem Elroq RS die Škoda Modelle mit der schnellsten Beschleunigung. Kunden können zwischen zwei besonderen Design Selections wählen: RS Lounge und RS Suite. Beide überzeugen durch eine umfangreiche Serienausstattung.Škoda Auto setzt einen neuen Sponsoring-Meilenstein und enthüllt neu gestaltete TrophäeBereits 1992 hat Škoda Auto die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft zum ersten Mal unterstützt, damals noch als Mobilitätspartner. Bereits im darauffolgenden Jahr stieg der Automobilhersteller zum offiziellen Hauptsponsor des Turniers auf - und blieb es seither ununterbrochen. Mit 32 Jahren in Folge hält der tschechische Autohersteller den Guinness Weltrekord für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Geschichte sämtlicher Weltmeisterschaften.Seit 2018 gestaltet Škoda Auto auch die Trophäe für den MVP des Turniers. In diesem Jahr erhielt sie zum ersten Mal seit sieben Jahren ein komplett neues Design. Die neue Interpretation charakterisieren markante geometrische Linien in einem monolithischen Körper aus mundgeblasenem Glas. Die Trophäe verkörpert die neue Modern Solid-Designsprache der Marke und sticht durch ihre fließende, von der Natur inspirierte Form hervor. Wie in den Vorjahren besteht sie aus tschechischem Kristall, das für handwerkliche Präzision und Kunstfertigkeit bekannt ist. Speziell entwickelte Smaragdpigmente erzeugen das typische Škoda Grün, das in einzigartiger Weise im Glas zu schweben scheint.Škoda Fan-Zonen bringen die Marke näher an Fans aller AltersklassenBesucher vor Ort können die Škoda Modelle - darunter auch den neuen Enyaq RS und das neue Enyaq Coupé RS - sowohl in den Spielstätten als auch in deren Umgebung aus nächster Nähe erleben. In beiden Austragungsorten richtet Škoda Auto spezielle Fan-Zonen ein, die eine bunte Mischung an Unterhaltung und Aktivitäten bereithalten. Gäste können zum Beispiel in einem speziell vorbereiteten Karaoke-Elroq ihre Gesangskünste zum Besten geben oder Minispiele über ihr Smartphone probieren, die an Eishockey angelehnt sind. In Stockholm, wo die Eishockey-Weltmeisterschaft schon zum elften Mal gastiert, können Fans ihre Zielgenauigkeit in einem virtuellen Torschusssimulator testen und die neu gestaltete MVP-Trophäe entdecken. Zu den vielen Highlights in Herning zählt eine riesige Goalie-Maske in Škoda Farben.(1) Elektrische Maximalleistung 250 kW: Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 10 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).