GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Viertel der Stadt Gaza hat es palästinensischen Angaben zufolge mindestens 33 Tote gegeben. Darunter seien Minderjährige und Frauen, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Zudem seien 86 Menschen bei dem Angriff auf ein Restaurant und einen belebten Markt verletzt worden.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, Raketen hätten das Restaurant sowie eine nahegelegene Kreuzung mit Verkaufsständen getroffen. Dem Bericht zufolge soll unter den Todesopfern auch ein palästinensischer Journalist sein. In palästinensischen Medien verbreitete Videos sollen blutüberströmte Opfer an den Tischen und auf dem Boden des verwüsteten Restaurants sowie auf der Straße eines Marktes zeigen. Die Aufnahmen und Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Zivilschutz: Angriff auf ehemalige Schule



Palästinensischen Angaben zufolge gab es zudem zuvor einen weiteren schweren Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude in der Stadt. Helfer hätten dort 15 Menschen tot unter den Trümmern geborgen, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Zehn weitere seien verletzt worden. In dem Gebäude waren palästinensischen Angaben zufolge Vertriebene untergebracht. Lokale Medien veröffentlichten Aufnahmen, die zeigen sollen, wie etliche, teils verzweifelt wirkende Männer um die in Leichentücher gehüllten Opfer trauern.

Die Angaben ließen sich ebenfalls nicht unabhängig verifizieren. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Berichten.

Opferzahl von Angriff am Dienstag steigt



Laut Wafa sollen seit der Nacht 61 Menschen bei Angriffen in dem Küstengebiet ums Leben gekommen sein. Medizinischen Kreisen im Gazastreifen zufolge stieg auch die Zahl der bei einem Angriff am Dienstagabend Getöteten auf 33. Zunächst hatte es geheißen, dass 17 Menschen dabei in Al-Bureidsch im Zentrum des Gazastreifens getötet worden seien. Ziel des Angriffs soll ebenfalls ein ehemaliges Schulgebäude, in dem sich Vertriebene aufhalten, gewesen sein. Israels Armee hatte am Abend erklärt, sie habe dort ein Kommando- und Kontrollzentrum der Hamas angegriffen, in dem auch Waffen gelagert seien.

Israel hatte jüngst angekündigt, die Offensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas künftig weiter verschärfen zu wollen. Die Regierung des Landes will so den Druck auf die Hamas erhöhen, um die Freilassung weiterer Geiseln zu erzwingen./cir/DP/jha