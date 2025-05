Die neuerliche Wahl von Donald Trump hat den bereits gebeutelten Sektor der Erneuerbaren Energieträger in eine Schockstarre versetzt, was auch die Börsenkurse zeigen. Jetzt gehen 18 US-Bundesstaaten gegen das Dekret vor, keine Windparks zu bauen. Seit Donald Trump wieder US-Präsident ist, regiert er die derzeit (noch) am längsten existierende Demokratie wie ein König: Per Dekret. Die Parlamentsmehrheit der eigenen Partei ist ihm hörig. Stellt sich die Frage, ob die judikative Säule etwas gegen den Brachialkurs des Präsidenten in Sachen Energiewende und Klimaschutz auswirkt? ...

