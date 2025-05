NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 111,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,30 Prozent.

Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die um 20 Uhr veröffentlicht wird. Die Fed wird voraussichtlich ihre Zinsen nicht verändern. Die Entscheidung steht unter besonderen Voraussetzungen. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt den US-Notenbankchef immer wieder heftig angegriffen und Zinssenkungen gefordert. Spannend dürfte werden, wie Jerome Powell darauf reagieren wird.

Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Trump sind Prognosen für das weitere Vorgehen schwierig. Durch höhere Zölle wird das Wirtschaftswachstum belastet und die Inflation angetrieben. Dies erschwert die Arbeit einer Notenbank.

Zwischen den USA und China bahnen sich unterdessen erste hochrangige Gespräche an, seit Trump Anfang April eine beispiellose Flut an Zöllen losgetreten hatte. US-Finanzminister Scott Bessent soll am 8. Mai in der Schweiz mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen. Seit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den beiden Volkswirtschaft sind die Zölle mittlerweile auf ein Niveau gestiegen, die fast jeden Handel unterbinden./jsl/jha/