Konflikt zwischen Indien und Pakistan eskaliert - darum könnte der Bitcoin-Kurs darunter leiden

Ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt zwischen Indien und Pakistan in der umstrittenen Region Kaschmir droht gerade erneut zu eskalieren. Nach einem verheerenden Terroranschlag und darauf folgenden Militärschlägen beider Seiten wächst die Sorge vor einem umfassenderen Krieg zwischen zwei Atommächten. Auch der Bitcoin-Kurs könnte durch die wachsende geopolitische Unsicherheit unter Druck geraten.

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan in der umstrittenen Region Kashmir hat ja bereits seit vielen Jahren gebrodelt. Jüngst ist es nun jedoch zu einer Eskalation gekommen. Auslöser für den Konflikt war dabei ein Terroranschlag, der am 22. April 2025 passiert war. Bei dem Angriff wurden 26 überwiegend indische, hinduistische Zivilisten getötet. Indien macht Pakistan für die Unterstützung der Angreifer verantwortlich.

Das indische Militär startete jüngst Raketenangriffe auf neun Ziele in Pakistan. Die Angriffe bezeichnete die Regierung als präzise Schläge gegen terroristische Infrastruktur. Pakistan meldete auf der anderen Seite, dass bereits fünf indische Kampfflugzeuge abgeschossen worden seien. Zudem zerstörten pakistanische Streitkräfte ein indisches Brigadehauptquartier und mehrere Kontrollpunkte.

INDIA AND PAKISTAN FACE OFF - NOW WITH U.S JETS, CHINESE DRONES, AND NUCLEAR NIGHTMARES



Kashmir's back in the headlines, and so are India and Pakistan - only now it's not just a border skirmish, it's a tech-fueled faceoff with superpower fingerprints all over it.



India's… https://t.co/d1FMq1NtlY pic.twitter.com/uzgi5LJIDy