MÜNCHEN, May 07, 2025, ein innovativer Anbieter von Energielösungen für den Haushalt, hat auf der Smarter E Europe 2025 seine kundenzentrierten KI-Lösungen vorgestellt. Besucher konnten eintauchen in die Welt eines zukunftsfähigen Energie-Ökosystems, das fortschrittliche Technologie mit elegantem Design verbindet. Einer der Besucher war Eko Fresh, der von seiner Reise als deutscher Künstler zur nachhaltigen Energie berichtete.

vlnr: Adrian Bühler, LumenHaus / Eko Fresh, Rapper and Actor / Dai Wang, LumenHaus / Martin Beyer, LumenHaus

Ein vollständig integriertes Energie-Ökosystem für Zuhause - powered by Deep AI

Im Mittelpunkt der Präsentation von LumenHaus stand das umfassende Energie-Ökosystem für den Haushalt. Mit den SunCatcher Solarmodulen, dem SunSaver All-in-One-Energiespeicher, der SunHeater Wärmepumpe und der SunCharger Wallbox, bietet LumenHaus alles aus einer Hand. Die intelligente myLumenHaus App vernetzt alle Geräte auf einer benutzerfreundlichen Plattform und vereinfacht so die Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung.

Was dieses Ökosystem wirklich antreibt, ist Deep AI. Anstatt als isolierte Geräte zu funktionieren, arbeitet jede Komponente als Teil eines verbundenen, reaktionsfähigen Netzwerks. Das System koordiniert auf intelligente Weise die Energiespeicherung, die Nutzung und das Ladeverhalten auf der Grundlage von Echtzeitbedingungen und benutzerdefinierten Präferenzen.

Energiemanagement der nächsten Generation: Smart und persönlich

Die kundenzentrierte KI-Philosophie von LumenHaus definiert die Beziehung zwischen Mensch und Energie neu. Funktionale Systeme werden zu empathischen, wahrnehmungsfähigen und reaktionsfähigen Wohnerlebnissen. Die aktualisierte myLumenHaus App bietet praktische neue Funktionen wie zeitgesteuertes Laden von Elektrofahrzeugen, Strombegrenzung und Fernsteuerung für den SunCharger - damit können Nutzer Spitzentarife vermeiden und effizienter laden.

Smart-Eco-Modus: Echtzeitintelligenz für ein smarteres, flexibleres Stromnetz

Ein weiteres Highlight der Präsentation war der neue Smart-Eco-Modus. Dieser Modus ist vollständig kompatibel mit dynamischen Stromtarifen und reagiert intelligent auf Preisschwankungen in Echtzeit. Durch die Prognose der Solarstromerzeugung, die Überwachung des Haushaltsbedarfs und die automatische Steuerung der Energieflüsse lädt er den SunSaver-Speicher in Zeiten niedriger Preise und entlädt ihn während der Hochpreisphasen.

"Nachhaltigkeit geht uns alle etwas an - egal, woher wir kommen oder was wir machen. Ich finde es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und mit Unternehmen wie LumenHaus ein Zeichen zu setzen", so Eko Fresh. "Dies wurde mir bewusst, seitdem ich Papa bin."

"Wir bei LumenHaus glauben, dass Smart Living intuitiv, reaktionsfähig und kundenzentriert sein sollte", sagt Dr. Dai Wang, Mitgründer und CEO. "Mit unserer kundenzentrierten Intelligenz optimieren wir nicht nur Energie, sondern definieren das Zusammenleben mit ihr neu. Unser Motto 'Energie von der Sonne - Lächeln von LumenHaus' verkörpert unser Versprechen, Technologien zu entwickeln, die verstehen, sich anpassen und Menschen wirklich verbinden."

