Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Dawn Health und Merck haben das digitale Ökosystem der nächsten Generation für Wachstumsstörungen auf den Markt gebracht, das Patienten mit Wachstumshormonmangel (GHD), deren Betreuer und medizinisches Fachpersonal unterstützen soll. Dies stellt einen Fortschritt bei den digitalen Lösungen für GHD dar und verbessert die Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und klinische Unterstützung.Im vergangenen Jahr haben Dawn Health und Merck eng zusammengearbeitet, um die mobile App und das HCP-Portal als Kernstück dieses Ökosystems weiterzuentwickeln. Die aktualisierten Tools basieren auf der End-to-End-Plattform von Dawn und bieten eine intuitivere und ansprechendere Erfahrung. Die aktualisierte App kombiniert spielerische, kinderfreundliche Elemente mit einem strukturierten Layout, das die Betreuer unterstützt. Das neu gestaltete HCP-Portal ermöglicht eine effiziente Behandlungsverfolgung und liefert zeitnahe klinische Erkenntnisse. Verbesserte Sicherheits- und Lokalisierungsfunktionen unterstützen die globale Einführung.Mit dieser Version werden wichtige grundlegende Funktionen eingeführt. Künftige Updates werden das Ökosystem um KI-gestützte Funktionen erweitern, darunter Wachstumsprognosen, personalisierte Behandlungsanleitungen und Echtzeit-Datenerfassung über verbundene Geräte."Wir bei Dawn Health haben uns verpflichtet, die digitale Gesundheit mit Lösungen zu verändern, die das Leben der Patienten wirklich verbessern. Diese Zusammenarbeit mit Merck spiegelt unser Engagement für die Entwicklung benutzerorientierter Produkte wider, die Patienten, Pflegern und medizinischem Fachpersonal einen spürbaren Mehrwert bieten. Dieses Ökosystem, das auf der Dawn-Plattform basiert, ist so konzipiert, dass es mit den Anforderungen der Pflege von Wachstumsstörungen skaliert und sich weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit mit einem Partner, der sich so sehr auf die Verbesserung der Ergebnisse bei Wachstumsstörungen konzentriert, ist ein echtes Privileg", sagte Alexander Mandix Hansen, Geschäftsführer von Dawn Health.Diese Partnerschaft unterstreicht eine gemeinsame Vision: um die Pflege durch Technologie neu zu überdenken und einen neuen Standard im Umgang mit Wachstumsstörungen zu setzen.Informationen zu Dawn Health Dawn Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, das sich auf die Entwicklung von Software as a Medical Device (SaMD), Digital Therapeutics (DTx) und Connected Health-Lösungen spezialisiert hat. Die Produktsuite von Dawn Health beschleunigt die Markteinführung digitaler Lösungen und treibt Innovationen voran, um das Leben von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu verändern. Durch enge Partnerschaften mit der Biowissenschaftsbranche entwickelt Dawn Health digitale Gesundheitsprodukte, die die Patientenversorgung durch einen einfühlsamen und menschenzentrierten Ansatz verändern.DHDK_GRWZN1.1_001_V0www.dawnhealth.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2678720/5303982/Dawn_Health_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dawn-health-und-merck-starten-digitales-okosystem-der-nachsten-generation-fur-wachstumsstorungen-302449142.htmlPressekontakt:Christopher Kold,Marketing Manager,Dawn Health,+4541586088,cko@dawnhealth.comOriginal-Content von: Dawn Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174225/6028601