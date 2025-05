Ergebnisse für Q1 2025 entsprechen der Vorabankündigung: Konzernumsatz von $483 Mio. (+5% bei tatsächlichen Kursen, +7% bei konstanten Wechselkursen (CER)); bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,55 Umsatzwachstum von +7% CER übertrifft Prognose von etwa +3% CER und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,56 CER übertrifft Prognose von mindestens $0,50 CER Bereinigte operative Marge steigt um 4,1 Prozentpunkte auf 29,8% im Vergleich zu 25,7% in Q1 2024 Operativer Cashflow von $140 Mio. in Q1 2025 gegenüber $133 Mio. in Q1 2024

Jahreshauptversammlung: Unterbreitung des Vorschlags zur Einführung einer Dividende als Erweiterung der Kapitalallokationsstrategie sowie Ersuchen um Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufs von $500 Mio. geplant

Stephen H. Rusckowski als neuer Aufsichtsratsvorsitzender vorgeschlagen, nachdem Lawrence A. Rosen sein Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat zum Ende der nächsten Hauptversammlung angekündigt hat

Prognose für 2025 mit einem CER-Umsatzwachstum von etwa 4% (etwa +5% Kernumsatzwachstum, CER) bestätigt; kürzlich angehobene Prognose für bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von etwa $2,35 (CER) bestätigt

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die starken Ergebnisse für das erste Quartal 2025 entsprechend seiner Vorabankündigung bestätigt und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 vor dem Hintergrund des soliden Jahresauftakts und der makroökonomischen Trends bekräftigt.

Wie am 6. April bekannt gegeben, stieg der Konzernumsatz im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% auf $483 Mio. an, wobei das Wachstum auf Basis konstanter Wechselkurse (CER) mit 7% deutlich über den Erwartungen lag. Der Kernumsatz (ohne Berücksichtigung eingestellter Produkte wie z.B. NeuMoDx und Dialunox) stieg ebenfalls um 7% (CER). Die bereinigte operative Marge erhöhte sich um 4,1 Prozentpunkte auf 29,8%, was vor allem auf umfassende Effizienzsteigerungen und die 2024 getroffene Entscheidung, das klinische PCR-Testsystem NeuMoDx einzustellen, zurückzuführen ist. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie lag zu tatsächlichen Wechselkursen bei $0,55 und zu konstanten Wechselkursen bei $0,56, und damit über der Prognose von mindestens $0,50 (CER).

Angesichts der soliden Ergebnisse des ersten Quartals 2025 sowie der anhaltenden makroökonomischen Trends (einschließlich der US-amerikanischen und chinesischen Einfuhrzölle) bekräftigt QIAGEN seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 von etwa 4% (CER) (Kernumsatzwachstum von etwa 5% (CER)). Der Ausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde im April auf etwa $2,35 (CER) angehoben. QIAGEN bekräftigt außerdem sein Ziel, die bereinigte operative Marge auf über 30% im Jahr 2025 zu steigern, und geht davon aus, das mittelfristige Margenziel von mindestens 31% bereits deutlich vor 2028, dem ursprünglichen Zieltermin, zu erreichen.

"QIAGEN ist solide ins Jahr 2025 gestartet und hat die Prognosen sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Ergebnis übertroffen. Unsere Wachstumstreiber QuantiFERON und QIAstat-Dx verzeichneten jeweils zweistellige Umsatzzuwächse, während QIAcuity und QIAGEN Digital Insights weiter an Dynamik gewannen. Im Bereich Probentechnologien konzentrieren wir uns auf die Automatisierung und die bevorstehende Markteinführung neuer Instrumente. Diese Fortschritte zeigen, wie konsequent wir unsere fokussierte Strategie umsetzen und unsere Leistungsfähigkeit auch in Zeiten globaler Unsicherheit unter Beweis stellen. Wir bekräftigen unsere Ziele für das Gesamtjahr 2025 und setzen weiterhin auf solides, profitables Wachstum als Basis für die Verwirklichung unserer Ziele bis 2028", sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN.

"Wir haben auch im ersten Quartal eine strenge Finanzdisziplin beibehalten, solide Cashflow-Levels erreicht, dabei gleichzeitig wichtige Investitionen finanziert und Effizienzinitiativen vorangetrieben. Diese Stärke hat es QIAGEN ermöglicht, seine Kapitalallokationsstrategie zu erweitern mit dem Vorschlag, eine jährliche Dividende einzuführen, sowie der Bitte an unsere Aktionärinnen und Aktionäre, einem weiteren synthetischen Aktienrückkauf zuzustimmen. Diese Maßnahmen spiegeln unser Engagement wider, durch operative Hebel und starke Cashflows mehr Wert zu schaffen und gleichzeitig die Rendite zu steigern", sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN.

Anlegerpräsentation und Telefonkonferenz

Für Donnerstag, den 8. Mai 2025, ist um 15:00 MEZ 14:00 GMT 09:00 EST eine Telefonkonferenz geplant. Die Telefonkonferenz kann unter dem Registereintrag "Investor Relations" auf der Website von QIAGEN (www.qiagen.com) als Audio-Stream live mitverfolgt werden und ist danach als Aufzeichnung verfügbar. Eine Hintergrundpräsentation soll kurz vor der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen unter: QIAGEN Investor Relations Events and Presentations.

Verwendung der bereinigten Ergebnisse

QIAGEN berichtet die bereinigten Ergebnisse sowie die Ergebnisse unter konstanten Wechselkursen (CER) gemeinsam mit anderen nicht nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelten Kennzahlen, um tiefergehende Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu gewähren. Diese umfassen Kennzahlen wie den Kernumsatz (exklusive eingestellter Produkte), die bereinigte Bruttomarge, den bereinigten Bruttogewinn, das bereinigte Betriebsergebnis, den bereinigten Betriebsaufwand, die bereinigte operative Marge, das bereinigte Konzernergebnis, das bereinigte Konzernergebnis vor Steuern, den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, das bereinigte EBITDA, den bereinigten Gewinn je Aktie, die bereinigte Ertragsteuer, die bereinigte Steuerquote und den Free Cashflow. Der Free Cashflow berechnet sich aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Auszahlungen für Sachanlagen. Bereinigte Ergebnisse sollten als zusätzliche Information zu den nach GAAP-berichteten Ergebnissen gesehen werden, jedoch nicht als Ersatz für diese gewertet werden. Diese Kennzahlen schließen einige Sachverhalte aus, bei denen QIAGEN der Ansicht ist, dass sie außerhalb der Kerngeschäftstätigkeit liegen, hohen periodischen Schwankungen unterliegen oder die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der Mitbewerber oder mit früheren Geschäftsperioden beeinträchtigen. QIAGEN verwendet außerdem intern bei der Planung, Prognoseerstellung und Berichterstattung sowie zur Vergütung von Mitarbeitern Nicht-US-GAAP-Kennzahlen sowie auf konstanten Wechselkursen beruhende Finanzkennzahlen. Bei dem Vergleich der aktuellen Performance mit historischen Ergebnissen, die durchgängig auf bereinigter Basis dargestellt werden, verwendet QIAGEN ebenfalls bereinigte Ergebnisse.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNA, RNA und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Software und Wissensdatenbanken dazu genutzt werden können, Daten zu interpretieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Prozesse zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN bedient mehr als 500.000 Kunden weltweit aus den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) und Molekulare Diagnostik für die klinische Gesundheitsversorgung. Zum 31. März 2025 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.700 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und regulatorischer Prozesse sowie logistischer Abhängigkeiten); Schwankungen der Betriebsergebnisse, die kommerzielle Entwicklung unserer Produkte für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Fortschritt, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (aufgrund von Faktoren wie wirtschaftlicher Entwicklungen, Budgets unserer Kunden und Förderungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung regulatorischer Zulassungen für unsere Produkte, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen sowie die Herstellung dieser Produkte sowie beim Schutz der Produktdifferenzierung vor dem Wettbewerb. Weitere Unsicherheiten könnten aufgrund der Marktakzeptanz neuer Produkte, der Integration von Akquisitionen, staatlichen Maßnahmen, globaler oder regionaler wirtschaftlicher Entwicklungen, Naturkatastrophen, politischer Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstiger Ereignisse "höherer Gewalt" aufkommen. Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen aus Restrukturierungsprogrammen und Akquisitionen wie erwartet eintritt. Für einen umfassenden Überblick der Risiken beziehen Sie sich bitte auf die "Risikofaktoren" im aktuellen Annual Report Form 20-F und andere Berichte, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht wurden.

Contacts:

Investor Relations

John Gilardi, +49 152 018 11711

Domenica Martorana, +49 152 018 11244

e-mail: ir@QIAGEN.com

Public Relations

Thomas Theuringer, +49 2103 29 11826

e-mail: pr@QIAGEN.com