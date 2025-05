Krypto-News: Indikator deutet auf große Entwicklung von GameFi hin

Während der GameFi-Sektor in der letzten Zeit höhere Kursverluste hinnehmen musste, scheint die Entwicklung eines Indikators nur eine Richtung zu kennen und die ist nach oben. Warum dieser auf eine aussichtsreiche Zukunft für den GameFi-Sektor hindeutet und dessen Coins zu einige der am höchsten bewerteten Kryptowährungen zählen könnten, erfahren Sie nun in diesem Artikel.

GameFi-Markt hat zuletzt höhere Verluste erlitten

Seinen Höhepunkt hat der GameFi-Sektor Ende des Jahres 2021 erreicht, als dieser laut den Angaben von CoinMarketCap eine Marktkapitalisierung in Höhe von 49,92 Mrd. USD verzeichnete. Dabei steigerte dieser seine Bewertung beginnend bei 5,20 Mrd. USD in nur sechs Monaten um 860 %.

Zwar fanden seit dem Abverkauf bis in das Jahr 2022 auf 5,84 Mrd. USD noch einige Erholungen statt, jedoch konnte das Allzeithoch nicht wieder übertroffen werden. Laut den Angaben von Investopedia könnte hingegen der Gaming-Markt seine Bewertung im Vergleich zu dem Jahr 2023 bis 2033 auf 490,8 Mrd. USD verdoppeln.

Der GameFi-Sektor hat somit höchstens 19,97 % der rund 250 Mrd. USD ausgemacht und kommt aktuell mit 11,92 Mrd. USD nur auf einen Anteil im Umfang von 4,77 %. Allerdings bieten die Blockchain-Spiele einzigartige Vorteile, welche die traditionellen Games zumindest nicht ohne Web3-Ergänzungen wie von Versaity oder Zebedee haben.

GameFi-Marktkapitalisierung | Quelle: CMC

Laut einigen Marktbeobachtern dürfte die Kombination des Erfolgs der traditionellen Web2-Spiele mit den neuen Web3-Technologien einer der größten Treiber für die Adoption der Blockchains und vergleichbarer Netzwerke sein.

Noch kommt der GameFi-Sektor laut einem Bericht von BGA und DappRadar nur auf 5,8 Mio. täglich aktive Wallets, was gerade einmal einem Anteil von 0,66 % bis 0,83 der täglich rund 700 bis 875 Mio. Videospielern entspricht. Chainplay nachzufolgen sollen bisher sogar schon 93 % aller GameFi-Projekte aufgegeben worden sein.

GameFi-Markt bietet unterschätztes Potenzial

Laut den Angaben der auf die Analyse und den Handel von CS2- CS:GO-Skins spezialisierte Website PriceEmpire ist eine bemerkenswerte Entwicklung auf dem rasant expandierenden Gaming-Markt festzustellen. Dies könnte ein Anzeichen für die künftige Entwicklung des GameFi-Sektors sein.

Denn die Marktkapitalisierung der Counter-Strike-Skins hat mittlerweile mehr als 5 Mrd. USD erreicht. Dabei war allein über die vergangenen 90 Tage ein Anstieg von 27,30 % zu verzeichnen, während sich ein hervorragender Aufwärtstrend zeigt.

Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um die gelisteten Preise der verschiedenen Angebote. Stattdessen nutzt es ein Preisvergleichstools und eine Durchschnittspreisberechnung, um einen möglichst veritablen Wert zu erhalten.

https://twitter.com/rj_aligned/status/1920175952224522559

Dennoch können sich bei dieser Erhebungsmethode natürlich auch Ungenauigkeiten einschleichen. Zudem werden viele Items privat anstelle auf dem Marktplatz gehalten, während Unterschiede bei dem Abnutzungsgrad hinzukommen.

Einige vermuten auch, dass der Wert deutlich höher wäre, wenn sie nicht nur in Credits umwandelbar sind und die Abklingraten für Handel niedriger ist. Mit den nur erfassten 5 Mrd. USD würde die beiden Counter-Strike-Titel sogar den 18. Rang der Kryptowährungen belegen.

Dies ist deutlich mehr als bei vielen GameFi-Coins, von denen die meisten aktuell nur maximal fast eine Milliarde US-Dollar erreichen. Somit könnte sich auch für den GameFi-Markt ein noch deutlich größeres Potenzial bieten, als viele bisher noch vermuten, insbesondere, wenn Web2 auf Web3 trifft.

Fantasy Pepe definiert mit KIs den GameFi-Markt neu

Künstliche Intelligenzen bieten einige bedeutende Vorteile, wobei sie nun mithilfe von Fantasy Pepe in den Markt der Fußballmanager-Spiele Einzug halten sollen. Dank der Zusammenarbeit mit einigen der führenden KIs wie ChatGPT, DeepSeek und Grok können dabei authentische, aber auch besonders lustige, unterhaltsame und unvorhersehbare Sportevents geboten werden.

Die Tokeninhaber erhalten über die Play-to-Earn-Mechanik und den nativen $FEPE-Coin die Möglichkeit, ihre Prognosen für den Verlauf der Fußballspiele abzugeben. Sollten sie richtig liegen, werden sie mit dem Token belohnt. Damit kann für eine Nachfrage nach den Coins gesorgt werden, die diesen wiederum in optimistischen und schwierigen Zeiten unterstützt.

Für eine besonders hohe Viralität sollen die 35 % der Gesamtversorgung der $FEPE-Coins sorgen, die für das Marketing vorgesehen sind. Mit diesen sollen unter anderem Partnerschaften mit berühmten Fußballmannschaften finanziert werden, welche ein Millionenpublikum adressieren und die Adoption beschleunigen.

Fantasy Pepe wurde gerade erst gestartet und ist somit noch im Presale erhältlich. In diesem werden die $FEPE-Coins in der aktuellen Phase gerade für einen Preis in Höhe von 0,000335 USD angeboten. Dieser wird allerdings über die nächsten Etappen sukzessive erhöht, sodass die frühen Anleger besonders stark profitieren.

Eine Möglichkeit zur Maximierung des $FEPE-Bestandes bis zur Markteinführung bietet das Staking-Verfahren, welches die Teilnehmer laut dem Dashboard für ein passives Einkommen in Höhe von derzeit 1.170 % in Anspruch nehmen können. Dieses vergütet den Anlegern mit jedem ETH-Block 3.567,35 $FEPE, womit für eine langfristige Bindung gesorgt werden kann.

