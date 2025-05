TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister Abbas Araghtschi ist zu Gesprächen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi eingetroffen. Dort sind Treffen mit hochrangigen Regierungsvertretern geplant, wie das Außenministerium in Teheran mitteilte. Auf der Agenda stehen auch Gespräche über ein bilaterales Wirtschaftsabkommen sowie der Austausch über regionale und internationale Entwicklungen. Die Reise folgt auf Araghtschis Besuch in Pakistan, wo Iran im Kaschmir-Konflikt zu vermitteln versuchte.

Indien hatte mehrere Ziele in Pakistan sowie im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir angegriffen. Die Angriffe gelten als Reaktion auf einen Terroranschlag vom 22. April, bei dem 26 Menschen - überwiegend indische Touristen - getötet wurden. Neu-Delhi macht Pakistan für den Anschlag mitverantwortlich, was Islamabad zurückweist. Teheran begründet sein Vermittlungsangebot mit seinen ausgewogenen Beziehungen zu beiden Ländern./arb/DP/he