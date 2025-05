USA-China Handelskonflikt: Entspannung sorgt für Auftrieb bei Kryptowährungen

Die internationalen Finanzmärkte reagieren mit deutlicher Erleichterung auf die Ankündigung neuer Zoll-Verhandlungen zwischen den USA und China. Nach Wochen angespannter geopolitischer Unsicherheiten verzeichnen sowohl traditionelle Märkte als auch der Kryptosektor spürbare Kursgewinne. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen konnte bereits um 2,5% zulegen und erreichte wieder die 3-Billionen-Dollar-Marke. Bitcoin erholte sich auf 97.000 Dollar, während Ethereum wieder auf 1.840 Dollar anstieg - ein klares Zeichen dafür, wie eng wirtschaftspolitische Entwicklungen und der Kryptomarkt miteinander verknüpft sind.

Hochrangiges Treffen zur Entschärfung des Zollkonflikts

Am 8. Mai soll in Genf ein hochrangiges Treffen zwischen Vertretern der USA und China stattfinden, um den eskalierenden Handelskonflikt zu entschärfen. Für die USA werden Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer teilnehmen, während China durch Vize-Ministerpräsident He Lifeng vertreten wird. Ziel der Verhandlungen ist es, das internationale Wirtschaftssystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, nachdem Donald Trump Strafzölle von 145% gegen chinesische Importe verhängt hatte und China mit Gegenzöllen von bis zu 125% reagierte.

Diese Eskalation hatte zu wachsenden Befürchtungen bezüglich steigender Inflation in beiden Ländern sowie einer drohenden Rezession und möglichen Finanzkrise geführt. Die angekündigten Gespräche sind ein positives Signal, dass beide Seiten bereit sind, den Konflikt zu deeskalieren. Für den Kryptomarkt ist diese Entwicklung besonders relevant, da Kryptowährungen als Risiko-Assets vor einem Monat stark abverkauft wurden, als Investoren in krisensichere Anlageklassen flüchteten.

Ausblick: Bitcoin könnte 100.000-Dollar-Marke knacken

Sollten die Gespräche zwischen den USA und China zu konkreten Ergebnissen führen und die Strafzölle in größerem Umfang zurückgenommen werden, könnte dies erheblich positive Auswirkungen auf den Markt haben. Ein Großteil der Unsicherheit der letzten Wochen würde verfliegen, was Kryptowährungen bei Investoren wieder attraktiver machen könnte. Ein beidseitiges Aussetzen der Strafzölle könnte den nötigen Impuls geben, um eine Krypto-Rallye in Richtung neuer Allzeithochs zu befeuern.

Bereits im Verlauf des letzten Monats konnte Bitcoin sich um knapp 30% erholen und wird nun wieder unmittelbar unter der psychologisch wichtigen 100.000-Dollar-Marke gehandelt. Die Nachricht über eine mögliche Aussetzung der Strafzölle könnte ausreichend Kaufkraft generieren, um Bitcoin über diese Schwelle zu heben. Von dort wäre es nur noch ein kleiner Schritt bis zu einem neuen Allzeithoch in Richtung 110.000 Dollar. Langfristige Analysten-Prognosen für Bitcoin reichen von 200.000 Dollar über 500.000 Dollar bis hin zu 1 Million Dollar pro Bitcoin in den kommenden Jahren.

