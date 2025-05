KI-gesteuerte AI Agent Coins: Was Binance-Gründer CZ wirklich denkt

Künstliche Intelligenz zählt zu den prägenden Megatrends unserer Zeit - mit weitreichenden Auswirkungen auf Wirtschaft, Alltag und zunehmend auch auf den Kryptomarkt. Nachdem im vergangenen Jahr beinahe jedes Projekt mit einem KI-Bezug hohe Kurszuwächse verzeichnete, hat sich die Dynamik zuletzt spürbar verändert. Der Markt differenziert stärker und richtet den Blick zunehmend auf den tatsächlichen Nutzen. Projekte ohne klare Funktion oder Anwendung verlieren an Relevanz, während AI-Agenten und damit verbundene Token sich in diesem Umfeld auffällig stark entwickeln.

CZs kritische Einschätzung zur Token-Inflation

Changpeng Zhao, bekannt als Gründer von Binance, äußerte sich jüngst kritisch zur aktuellen Tokenisierung von AI-Projekten. In einem Statement auf X betonte er, dass Kryptowährungen zwar ideal seien, um von AI Agents als Zahlungsmittel genutzt zu werden - jedoch nicht jeder Agent einen eigenen Token brauche. Viele Dienste könnten einfach Gebühren in etablierten Coins wie ETH oder BNB verlangen.

Tokens sollten seiner Ansicht nach nur dann eingeführt werden, wenn ein Projekt über genügend Reichweite verfüge und echten Mehrwert biete. Er warnt damit vor einer übermäßigen Fragmentierung und fordert eine stärkere Ausrichtung auf praktischen Nutzen statt auf kurzfristige Markttrends. Diese zyklische Entwicklung ist typisch für neue Narrative im Kryptobereich.

AI Agents im Kryptomarkt: Intelligente Handelssysteme

AI Agents sind autonome, KI-gesteuerte Programme, die eigenständig Aufgaben ausführen - vom Datenanalysen über Entscheidungsfindung bis hin zur Transaktionsausführung. Im Kryptomarkt gewinnen sie zunehmend an Bedeutung, da sie komplexe Handelsstrategien automatisieren, Nutzerinteraktionen vereinfachen und Smart-Contract-Prozesse effizienter gestalten können.

Besonders in den Jahren 2023 und 2024 kam es zu mehreren Hype-Phasen, bei denen AI Coins zweistellige Milliardenbewertungen erreichten. Inzwischen sind mehrere KI-orientierte Projekte in den Top 100 der Marktkapitalisierung vertreten. Diese verdeutlichen: Das Zusammenspiel aus künstlicher Intelligenz und dezentraler Infrastruktur besitzt wirtschaftliches Potenzial, solange es auf praktischen Anwendungsfällen basiert.

MIND of Pepe: KI-Agent startet am 10. Mai im Presale

In einem von künstlicher Intelligenz geprägten Marktumfeld kristallisiert sich MIND of Pepe als eines der vielversprechenden Projekte heraus. Während viele Meme-Coins nach rein spekulativen Mustern funktionieren, kombiniert MIND of Pepe ein humorvolles Branding mit echter technologischer Substanz. Der Fokus liegt auf einem intelligenten, selbstlernenden Agenten, der speziell für Trader im Krypto-Markt entwickelt wurde - und genau dieser Agent startet am 10. Mai in die Beta-Phase.

Mit dem Presale-Ende in Sicht rückt der Einstieg für Investoren in die finale Phase. Bislang wurden über 8,8 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein deutliches Zeichen für das Vertrauen in das Konzept. Der KI-Agent analysiert fortlaufend Blockchain-Daten, Marktströme und soziale Netzwerke, um daraus präzise, kontextsensitive Signale abzuleiten. Grundlage bildet ein semantisches Retrieval-Augmented-Generation-System (RAG), das auf Nutzeranfragen dynamisch reagiert und komplexe Zusammenhänge verständlich aufbereitet. In weniger als vier Wochen endet der Vorverkauf, sodass sich Anleger jetzt noch zum fixen Preis beteiligen können.

Direkt zur offiziellen Mind of Pepe Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.