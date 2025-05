Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, kündigte heute an, dass er seine neueste FPGA-Technologie auf der New-Tech 2025 Exhibition vorstellen wird. Die Lattice-Technologie-Demos finden am Stand von Telsys Ltd. statt und zeigen branchenführende, stromsparende FPGAs mit kleinem Formfaktor sowie anwendungsspezifische Lösungen, die fortschrittliche Funktionen für Embedded Vision, Künstliche Intelligenz und Sensorfusion ermöglichen.

Darüber hinaus wird Lattice eine technische Präsentation mit dem Titel "Power-Efficient Robotics and Automation Fueled by Lattice FPGA Technology (mit Lattice-FPGA-Technologie betriebene energieeffiziente Robotik und Automatisierung)" halten. In der Präsentation wird gezeigt, wie fortschrittliche, stromoptimierte FPGAs den Energieverbrauch bei Next-Gen-Automatisierungs- und Robotiklösungen für industrielle Anwendungen erheblich senken können.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann: 20. 21. Mai: Lattice-Demo (Telsys Ltd., Stand Nr. 67-68) 21. Mai, 10:20 Uhr: Technische Präsentation "Power-Efficient Robotics and Automation Fueled by Lattice Semiconductor FPGA Technology"

Wo: New-Tech 2025 Exhibition Veranstaltungsort: EXPO Tel-Aviv Convention Center, Pavilion 1, Tel Aviv-Yafo, Israel

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter: www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, oder Weibo.

