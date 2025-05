Crown Bioscience, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO) mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, das Teil von JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation ist, gab heute bekannt, dass seine Einrichtung in Leiden, Niederlande, das höchste Zertifizierungsniveau im My Green Lab Certification-Programm erreicht hat. Die Zertifizierung mit dem "Green"-Level gilt als Goldstandard für Best Practices im Bereich der Nachhaltigkeit von Laboren.

Das von der Race to Zero-Kampagne der Vereinten Nationen unterstützte My Green Lab Certification-Programm bewertete Crown Bioscience Netherlands anhand verschiedener Nachhaltigkeitskennzahlen, unter anderem im Hinblick auf Energie, Wasser, Abfall, Materialien, Recycling und Engagement für den Umweltschutz. Das Labor erzielte nach einer umfassenden Bewertung 81 - die höchstmögliche Punktzahl -, was seine Exzellenz und seine Vorreiterrolle im Bereich umweltfreundliches Labormanagement unterstreicht.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Niederlassung in den Niederlanden die erste My Green Lab-zertifizierte Einrichtung von Crown Bioscience ist", so Maria Radino, Vice President, Global Quality and Regulatory Compliance bei Crown Bioscience. "Die Zertifizierung würdigt den enormen Einsatz unseres Nachhaltigkeitsteams, unsere Labore umweltfreundlicher zu machen."

Das Labor hat in verschiedenen Kernbereichen grüne Initiativen zur Förderung der Nachhaltigkeit implementiert. Zu den Bemühungen Im administrativen Bereich gehörte die Einrichtung eines speziellen Nachhaltigkeitsteams, um den Wissensaustausch und die Vermittlung von Best Practices im gesamten Unternehmen zu erleichtern. Zudem wurden nachhaltige Praktiken in die Dokumentations- und Schulungssysteme des Labors integriert, um das langfristige Engagement für umweltfreundliche Verhaltensweisen wie Recycling und Reduzierung von Plastikmüll sicherzustellen. Auf operativer Ebene lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Nutzung von Geräten, der Prüfung neuer Produkte, die Vorteile für die Umwelt haben, und der Förderung umweltfreundlicher Praktiken beim Wasserverbrauch und beim Betrieb von Autoklaven. Schritte des Standorts zur Verankerung von Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette umfassen die Einführung spezifischer Kriterien für die Lieferantenauswahl und die Einführung eines First-in-First-out-Lagersystems (FIFO), um zu verhindern, dass Produkte ihr Verfallsdatum überschreiten, und um Bestellprozesse zu optimieren. Eine Priorität bleibt auch die Fokussierung auf die Verbesserung des Reagenzien- und Lieferantenmanagements sowie die Beschaffung biologisch abbaubarer und umweltverträglicher Produkte.

Durch den Erhalt dieser Zertifizierung nimmt Crown Bioscience eine Vorreiterrolle beim Aufbau einer Kultur der Nachhaltigkeit in der Life-Science-Branche ein. Das Unternehmen plant, seine nachhaltigen Laborpraktiken künftig an allen Standorten weltweit einzuführen.

Mit seiner Zertifizierung beweist Crown Bioscience als führendes CRO-Unternehmen, dass umweltbewusstes Arbeiten und erstklassige Krebsforschung hervorragend miteinander harmonieren können. Die Niederlassung in den Niederlanden hat die Messlatte im Hinblick auf Nachhaltigkeit hoch gelegt und damit definiert, was ein umweltfreundliches Labor der Zukunft ausmacht. Weitere Informationen zu den Zertifizierungen und Akkreditierungen von Crown Bioscience finden Sie hier.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO), dessen Ziel es ist, die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie zu beschleunigen. Wir kooperieren mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, um innovative, bedarfsgerechte Lösungen für die präklinische Forschung, translationale Plattformen und die Unterstützung klinischer Studien anzubieten. Wir verfügen über die weltweit größte kommerziell verfügbare Sammlung von patientenabgeleiteten Xenografts (Patient-Derived Xenografts, PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodelle, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren. So können wir unvergleichbare Einblicke in 35 Krebsindikationen bieten. Unsere Expertise erstreckt sich über In-vivo-, In-vitro-, Ex-vivo- und In-silico-Methoden, die wir durch hochmoderne, das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdeckende Labordienstleistungen ergänzen. Unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, inklusive klinischer Daten, leistet einen weiteren Beitrag zur Verbesserung unserer onkologischen Forschungskapazitäten. Wir unterhalten elf hochmoderne Labore in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, die den höchsten Industriestandards entsprechen und unter anderem vom College of American Pathologists (CAP) sowie der Internationalen Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) akkreditiert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.crownbio.com.

