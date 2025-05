Osnabrück (ots) -Der Schauspieler Stephan A. Tölle (49, "Nord Nord Mord") bekennt sich zum Publikumstheater: "Die Zeit, in der man das Publikum mit Geschrei und Nackten vergrault hat, sind vorbei", sagte der Schauspieler der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Ich liebe den Gedanken vom Volkstheater. Ich finde es gut, wirklich Theater fürs Volk zu machen, gerade wenn man subventioniert ist."Die Attitüde des Publikumsschrecks lehnte Tölle ab: "Früher hieß es gern mal: Heute spielen wir das Theater leer, weil wir so progressiv sind. Das fand ich schon immer falsch. Wenn keiner kommt, bringt die beste Kunst nichts. Kollegen frage ich immer als Erstes: Wart ihr gut besucht?"Die Arbeit im Freilichttheater beschrieb das langjährige Mitglied der Karl-May-Festspiele als handwerkliche Herausforderung: "Man verbringt eine laue Sommernacht mit siebeneinhalbtausend Leuten und ich sage mir dann immer: Jetzt muss ich einem Zuschauer da ganz oben meine Geschichte erzählen, und das so, dass ich ihn und alle anderen im Sack habe."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6028613