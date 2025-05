Osnabrück (ots) -Der Botschafter Israels in Berlin, Ron Prosor, hat angesichts des 80. Jahrestages des Kriegsendes vor einer neuen Art des deutschen Antisemitismus von links gewarnt. "Der Latte-Macchiato-Antisemit sagt nicht mehr,Kauft nicht bei Juden', sondern,Boykottiert Israel'", sagte Prosor im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Früher sei der Widerstand gegen eine kritische Aufarbeitung der NS-Zeit vor allem aus dem rechten Spektrum gekommen. "Heute fällt auf, dass gerade in Bezug auf Israel ein progressiv-akademisches Milieu Schwierigkeiten damit hat, Antisemitismus überhaupt zu erkennen."Die Deutschen könnten stolz auf ihre Erinnerungskultur sein, sagte Prosor weiter. "Dass heute in Schulen, Universitäten und Jugendgruppen ein kritisches Geschichtsbewusstsein vermittelt wird, scheint selbstverständlich, ist es aber nicht."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6028612