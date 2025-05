Die Intangi-Iris-Plattform wurde entwickelt, um die Erfahrung der Vertriebspartner zu optimieren. Sie rationalisiert die Konfiguration und das Design und vereinfacht so die Erstellung maßgeschneiderter Kundenlösungen.

Heute erweitert Allied Telesis, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und intelligenten Netzwerktools, sein Ökosystem für Vertriebspartner durch die Einführung der Konfigurations-, Design- und Angebotsplattform Intangi Iris erheblich. Diese strategische Investition ermöglicht es den Partnern, Allied Telesis- und andere erstklassige Multi-Vendor-Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind, und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Partner mit modernsten Tools zu unterstützen, um gemeinsames Wachstum und Erfolg voranzutreiben.

Die herstellerunabhängige Intangi-Iris-Plattform bietet den geschätzten Partnern von Allied Telesis eine Vielzahl von Vorteilen, die es ihnen ermöglichen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten und neue Marktchancen zu nutzen.

Intangi Iris ist eine umfassende digitale Plattform, die alle Aspekte der Partner-Journey optimiert und verbessert, vom Vertrieb und Marketing bis hin zum technischen Support und Schulungen. Die Plattform ermöglicht es den Channel-Partnern von Allied Telesis, mühelos robuste, maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden zu erstellen und anzupassen. Sie bietet eine umfassende Liste des Produktportfolios von Allied Telesis und eine ergänzende Produktliste anderer Anbieter. Dank der Kompatibilität mit mehreren Anbietern können Partner die Lösungen von Allied Telesis nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren.

Die Plattform stellt Integratoren kostenlose Tools und Daten zur Verfügung, sodass alle mit denselben Tools arbeiten können und Partner Produktdaten effizient kommunizieren können, was ihre Fähigkeit zum Verkauf von Netzwerklösungen verbessert.

Rahul Gupta, Chief Technology Officer bei Allied Telesis, betont: "Wir bei Allied Telesis wissen, dass unser Erfolg untrennbar mit dem Erfolg unserer Partner verbunden ist. Wir investieren in branchenführende Lösungen für unsere Partner, wie beispielsweise Intangi Iris, weil unsere Partner eine Erweiterung unseres Teams sind, unsere vertrauenswürdigen Berater vor Ort und die treibende Kraft hinter innovativen Lösungen für unsere Kunden."

Über Allied Telesis

Seit mehr als 35 Jahren liefert Allied Telesis zuverlässige, intelligente Konnektivität für alles, von Unternehmensorganisationen bis hin zu komplexen, kritischen Infrastrukturprojekten auf der ganzen Welt. In einer Welt, die sich in Richtung Smart Cities und das Internet der Dinge bewegt, müssen Netzwerke sich schnell weiterentwickeln, um neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die preisgekrönten intelligenten Technologien, Produkte und Dienstleistungen von Allied Telesis bieten effiziente und sichere Lösungen für Menschen, Organisationen und "Dinge" und sorgen dafür, dass unsere Kunden von einem höheren Mehrwert und niedrigeren Betriebskosten profitieren. Wir sind bestrebt, unseren Kunden Lösungen zu bieten, die nach den höchsten Standards und Qualitätsanforderungen entwickelt und hergestellt werden. Unsere Fertigung entspricht den ISO 9001-Normen und unsere Anlagen halten sich an die strengen ISO 14001-Normen, um einen gesünderen Planeten zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.alliedtelesis.com.

