ELIQUENT Life Sciences (ELIQUENT), ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Regulatory Affairs, Qualität und Sicherheit, gab heute die Übernahme von Azzur Consulting bekannt, einem führenden Unternehmen für Qualitäts- und Validierungstechnik. Diese strategische Übernahme stärkt die Position von ELIQUENT als führender Anbieter von End-to-End-Support für alle Phasen des Produktlebenszyklus.

"Azzur Consulting hat sich einen Namen für praxisorientierte, hochwirksame Beratung in vielen der komplexesten GxP-Umgebungen der Life-Sciences-Branche gemacht. Die Integration in ELIQUENT stärkt unsere Plattform und versetzt uns in die Lage, unseren Kunden mit den Tools, dem Fachwissen und der operativen Kapazität besser zu dienen, um schnell und sicher voranzukommen", sagte Tim Dietlin, Chief Executive Officer von ELIQUENT Life Sciences.

Mit dieser Übernahme erhält ELIQUENT tiefere technische Lieferkapazitäten, die Life-Science-Unternehmen während des gesamten Produktentwicklungszyklus unterstützen. Das Netzwerk von Azzur Consulting aus erfahrenen Qualitäts-, Validierungs- und Engineering-Experten ermöglicht eine umfassende Fachkompetenz und ergänzt die GxP-Compliance, die Geräte- und Prozessvalidierung, die Anlagenqualifizierung und die IT-Systemvalidierung von ELIQUENT. "Gemeinsam mit ELIQUENT sind wir in der Lage, nahtlose, skalierbare und wissenschaftlich fundierte Lösungen für alle Bereiche der Regulierung, Qualität und Sicherheit anzubieten. Unser gemeinsames Bekenntnis zu wissenschaftlicher Genauigkeit, Qualität und Kundenerfolg macht dies zu einer natürlichen Übereinstimmung von Werten und Visionen", sagte Allison Kerska, Präsidentin von Azzur Consulting.

Erweiterte Kompetenzen

Durch die Integration der Dienstleistungen von Azzur Consulting wird die Plattform von ELIQUENT erweitert, sodass nun ein noch breiteres Spektrum an Lösungen angeboten werden kann. Im Rahmen der Umstellung werden die Mitarbeiter von Azzur Consulting Teil der globalen Lieferorganisation von ELIQUENT und betreuen Kunden in Nordamerika, Europa, Japan und anderen internationalen Märkten.

Das Expertenteam von Azzur Consulting verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung (CQV), Qualifizierung von Anlagen und Einrichtungen sowie Implementierung von Qualitätssystemen und stärkt damit die Fähigkeit von ELIQUENT, End-to-End-Lösungen vom Konzept bis zur Vermarktung anzubieten.

Zu den wichtigsten Funktionen, die nun in die Full-Service-Plattform von ELIQUENT integriert sind, gehören:

Validierungsengineering und CQV-Dienstleistungen Kompetente Unterstützung bei der Validierung von Anlagen, Versorgungsleistungen und Prozessen, um inspektionsbereite Umgebungen und einen beschleunigten Technologietransfer zu ermöglichen.

GxP-Qualitäts- und Compliance-Beratung Beratung und operative Unterstützung bei der Einrichtung und Aufrechterhaltung konformer Qualitätssysteme in Fertigung, Labors und Betrieb.

IT-Compliance und Computersystemvalidierung (CSV) Spezialisierte Dienstleistungen, die Datenintegrität, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Systembereitschaft auf allen digitalen Plattformen gewährleisten.

Technisches Personal und eingebetteter Support Agile Ressourcenmodelle, die Vor-Ort- und Hybrid-Beratung bieten, um die Kundenanforderungen bei schneller Skalierung, Nachbesserungen oder regulatorischem Druck zu erfüllen.

Über ELIQUENT

ELIQUENT Life Sciences ist eine führende globale Beratungsgruppe, die Lösungen in den Bereichen regulatorische Angelegenheiten, Pharmakovigilanz, Qualität und Compliance anbietet, die Kunden in verschiedenen Therapiemodalitäten, phasenbasierten Pfaden und wichtigen globalen Märkten unterstützen. Die beispiellose Zusammensetzung des Unternehmens aus führenden Regulierungsfachleuten, Branchenexperten und technischen Spezialisten arbeitet nahtlos zusammen, um die globalen Lösungen zu liefern, die Pharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukteunternehmen benötigen, um neue Therapien auf den Markt zu bringen und die Marktzulassung für ihre Produkte zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Das kontinuierliche Wachstum von ELIQUENT wird von GHO Capital, dem europäischen Spezialisten für Investitionen im Gesundheitswesen, unterstützt.

Erfahren Sie mehr über ELIQUENT Life Sciences unter eliquent.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

