Xsolla, ein weltweit führender Anbieter von Videospiel-Commerce-Lösungen, gab heute die Einführung des Xsolla-Kaufbuttons für mobile Spiele bekannt, einer Direktzahlungslösung für Verbraucher, mit der mobile Entwickler durch Einsparungen bei den traditionellen Plattformgebühren mehr von ihren Einnahmen behalten können. Diese Veröffentlichung folgt auf ein wichtiges Urteil eines US-Gerichts vom 30. April 2025, das Apple untersagt, externe Zahlungslinks zu blockieren oder Provisionen für Drittanbieter-Storefronts in den USA zu erheben, und Entwicklern damit neue Möglichkeiten eröffnet, mit Spielern in Kontakt zu treten und ihre Einnahmen zu steigern.

Mit dem "Buy Button for Mobile Games" können Spieleentwickler direkte Zahlungslinks in ihre Spiele einbetten, die zu einer browserbasierten Kaufabwicklung führen, die von Xsolla Web Shop und Xsolla Pay Station unterstützt wird. Diese Kaufabwicklung unterstützt den Verkauf von virtuellen Gegenständen, Währungen und Bundles und bietet ein nahtloses Spielerlebnis, während bis zu 30 der Plattformgebühren eingespart werden.

Entwickler können nun innerhalb ihres Videospiels auf einem iOS-Mobilgerät schnell einen externen Link erstellen. Wenn ein Spieler auf den Link tippt, öffnet sich ein optimierter browserbasierter Checkout, der ein sicheres, vorab authentifiziertes und reibungsloses Einkaufserlebnis bietet, sodass Benutzer ihr Lieblingsspiel mit weniger Klicks kaufen können. Darüber hinaus erhalten Entwickler von Handyspielen Zugriff auf Katalogsynchronisierung, Treue-Tools, personalisierte Angebote und Integrationsoptionen, die für die Verwaltung der im externen Link angebotenen Angebote erforderlich sind, ohne dass dafür nennenswerte Anpassungen erforderlich sind.

Die wichtigsten Vorteile des Xsolla-Kaufbuttons::

Keine Plattformprovision: Holen Sie sich bis zu 30 Ihrer Einnahmen zurück, indem Sie Plattformgebühren sparen, abzüglich der üblichen Zahlungsabwicklungskosten.

Holen Sie sich bis zu 30 Ihrer Einnahmen zurück, indem Sie Plattformgebühren sparen, abzüglich der üblichen Zahlungsabwicklungskosten. Implementierung: Gemäß einem US-Gerichtsurteil vom April 2025 können Entwickler externe Zahlungslinks ohne Eingriffe der Plattform in ihre Apps einbinden.

Gemäß einem US-Gerichtsurteil vom April 2025 können Entwickler externe Zahlungslinks ohne Eingriffe der Plattform in ihre Apps einbinden. Reibungsloser Kaufvorgang mit einem Klick: Spieler können bestimmte Artikel direkt aus den Angeboten im Spiel mit automatischer Ausfüllfunktion und einem Klick kaufen, was ein nahtloses, spielinternes Checkout-Erlebnis bietet.

Vereinfachte Steuerabwicklung und Compliance: Xsolla ist der Merchant of Record und übernimmt die weltweite Steuerberechnung, -erhebung und -überweisung. Steuerlösungen von Drittanbietern sind nicht erforderlich.

Spieler können bestimmte Artikel direkt aus den Angeboten im Spiel mit automatischer Ausfüllfunktion und einem Klick kaufen, was ein nahtloses, spielinternes Checkout-Erlebnis bietet. Xsolla ist der Merchant of Record und übernimmt die weltweite Steuerberechnung, -erhebung und -überweisung. Steuerlösungen von Drittanbietern sind nicht erforderlich. Treue- und Spielerbelohnungen: Steigern Sie die Kundenbindung und das Engagement mit Treueprogrammen und personalisierten Belohnungsoptionen, die an das Verhalten der Spieler innerhalb des Spiels geknüpft sind, egal ob in der App oder online. Diese Funktion ermöglicht auch die Ausgabe von Prepaid-Geschenkkarten und die Integration von Kindersicherungen für alle Käufe.

Steigern Sie die Kundenbindung und das Engagement mit Treueprogrammen und personalisierten Belohnungsoptionen, die an das Verhalten der Spieler innerhalb des Spiels geknüpft sind, egal ob in der App oder online. Diese Funktion ermöglicht auch die Ausgabe von Prepaid-Geschenkkarten und die Integration von Kindersicherungen für alle Käufe. LiveOps Sync: Stimmen Sie webbasierte Werbeaktionen auf In-Game-Events, saisonale Inhalte und von Spielern erreichte Meilensteine ab, um die Relevanz und Wirkung der Angebote für die Spieler zu maximieren.

Stimmen Sie webbasierte Werbeaktionen auf In-Game-Events, saisonale Inhalte und von Spielern erreichte Meilensteine ab, um die Relevanz und Wirkung der Angebote für die Spieler zu maximieren. Kindersicherung und Geschenkkarten: Integrierte Kindersicherung und Geschenkkarten sind weltweit verfügbar.

Integrierte Kindersicherung und Geschenkkarten sind weltweit verfügbar. Multi-Channel-Commerce: Erweitern Sie die Monetarisierung über die App hinaus auf das Web, Discord, Telegram und andere Community-Kanäle, in denen Spieler aktiv sind.

"Diese Gerichtsentscheidung ist ein Wendepunkt für Entwickler von Handyspielen in den USA und weltweit. Der Kaufbutton ist ab sofort über den Xsolla Web Shop verfügbar", erklärte Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Entwickler können sich über das Xsolla Publisher-Konto registrieren, die Instant Web Shop-Vorlage verwenden und innerhalb weniger Minuten Links generieren, ohne dass eine individuelle Programmierung erforderlich ist. Diese Einführung unterstreicht das Engagement von Xsolla für die Entwicklung flexibler, globaler Commerce-Tools, mit denen Entwickler ihr Geschäft über mehrere Plattformen hinweg erfolgreich ausbauen können."

Dieses Angebot ist bahnbrechend, da es Entwicklern von Handyspielen die Kontrolle über ihre Monetarisierung, die Möglichkeit zum Aufbau engerer Beziehungen zu ihren Spielern und das Vertrauen gibt, ihr Geschäft langfristig und ohne zuvor auferlegte Einschränkungen auszubauen.

