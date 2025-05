Phoenix (ots/PRNewswire) -Horizon L:TEC ® 1P-Tracker sind ideal für starke Winde und extreme Wetterbedingungen in der Region TexasIdeematec freut sich, die Fortsetzung seiner strategischen Partnerschaft mit Parliament Energy Holdings ("PEH") nach der erfolgreichen Umsetzung des 640-MWdc-Solarprojekts Parliament bekannt zu geben. Dieses Projekt wurde durch den Hurrikan Beryl nicht beschädigt und erlitt während der Bauphase keine Modulschäden durch zehn (10) Hagelereignisse vor Ort. Es tritt nun in die Betriebsphase ein.Aufbauend auf diesem Erfolg wird Ideematec seine Horizon L:TEC® 1P-Tracker für die bevorstehende 2,1-GW-Projektpipeline von PEH in Texas liefern. Das erste Projekt in dieser Pipeline - eine 650-MWdc-Anlage südlich von Dallas, Texas - soll Ende 2025 in Bau gehen."Unsere langjährige Erfahrung in hurrikangefährdeten Regionen in Verbindung mit unserem Hagel-Stow-Konstruktionsverfahren gibt PEH die Gewissheit, dass die L:TEC® 1P-Konstruktion sowohl starken Winden als auch Hagelschlägen standhält - selbst wenn diese gleichzeitig auftreten", erklärte Philipp Klemm, CEO von Ideematec Inc.Informationen zu IdeematecIDEEMATEC ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von leistungsstarken Solar-Nachführsystemen mit seinem nordamerikanischen Hauptsitz in Arizona. Mit über 15 Jahren globaler Erfahrung in der Nachführtechnik und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von mehr als 7 GW installierter Leistung ist IDEEMATEC ein anerkannter Marktführer in der Branche. Das flexible Tracker-Design ermöglicht eine einfache Installation, einen zuverlässigen Betrieb und hervorragende Energieerträge.Die L:TEC® Familie stellt die neueste Entwicklung von IDEEMATEC im Bereich der Solarnachführungstechnologie dar - ein modulares Portfolio, das auf einer einheitlichen Plattform basiert und sowohl 1P- als auch 2P-Konfigurationen unterstützt. Es verfügt über eine patentierte Verriegelungstechnologie, die das System stabilisiert, indem sie die Tracker in jeder Position fixiert. L:TEC® bietet jetzt vormontierte Komponenten und verbesserte Lösungen zum Schutz des Systems bei extremen Wetterereignissen.Weitere Informationen finden Sie unter www.ideematec.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2681039/Ideematec_Parliament_Solar_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2681038/Ideematec_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ideematec-und-parliament-energy-holdings-verlangern-strategische-partnerschaft-fur-solarprojekte-in-den-usa-302449534.htmlPressekontakt:Ideematec,Inc.,Ashley Gonzales,Director of Operations,a.gonzales@ideematec.comOriginal-Content von: Ideematec, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179609/6028623