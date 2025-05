München (ots) -Einen Tag vor Beginn der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 sorgt Sportdeutschland.TV für einen besonderen Auftakt: Am Freitag, den 9. Mai, überträgt die Sport-Streamingplattform eine exklusive Live-Konferenz kostenlos - sowohl auf der eigenen Plattform als auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal.Gezeigt werden gleich zwei hochkarätige Partien zum Start der WM: Schweden vs. Slowakei sowie Dänemark vs. USA. Kommentiert wird die Konferenz vom Top- Duo Christoph Fetzer und Christian Ehrhoff, Silbermedaillengewinner der Olympischen Winterspiele 2018 - eine Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und echter Eishockey-Leidenschaft. Alle Eishockey-Fans dürfen sich auf ein echtes Highlight zum Start der WM freuen - live, exklusiv und frei empfangbar auf Sportdeutschland.TV!Ein besonderes Zeichen zum TurnierstartEin besonderes Highlight: Erstmals überträgt Sportdeutschland.TV aus einem brandneuen TV-Studio - realisiert gemeinsam mit dem langjährigen Plattform-Partner BarmeniaGothaer. Im innovativen Look wird das Studio zum Herzstück der Berichterstattung. Die BarmeniaGothaer wird so ein integraler Bestandteil aller Übertragungen der Eishockey-WM auf Sportdeutschland.TV!"Wir wollen die Begeisterung für die Eishockey-WM 2025 mit möglichst vielen Menschen teilen", so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM. "Mit der kostenlosen Konferenz setzen wir zum Auftakt ein Zeichen und bringen den WM-Spirit direkt und niederschwellig zu allen Eishockey-Fans in Deutschland."Die exklusive Live-Konferenz ist am Freitag ab 20:00 Uhr auf www.sportdeutschland.tv sowie auf dem YouTube-Kanal von Sportdeutschland.TV frei empfangbar. Alle weiteren Spiele des Turniers sind wie gewohnt live und on demand über einen Turnierpass oder Einzelabrufe buchbar.Kostenfrei einschalten am 9. Mai ab 20:00 Uhr: https://sportdeutschland.tv/eishockey-wm-der-maenner-2025Pressekontakt:DOSB New MediaSven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/6028625