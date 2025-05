Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Damit der Urlaub zur schönsten Zeit im Jahr wird, sollten wir uns vorher um Atteste, Medikamente und Co. kümmern. Dann sind wir auf der sicheren Seite und können unbeschwert die Ferien genießen. Alle hilfreichen Tipps hat Marco Chwalek für uns zusammengestellt:Sprecher: Jede Reise sollte gut vorbereitet sein. Dazu zählt auch alles rund um unsere Gesundheit, erklärt uns Katharina Klados vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber:O-Ton Katharina Klados: 20 sec."Bevor man losfährt unbedingt eine Liste mit allen Medikamenten erstellen, die man so braucht. Am besten hat man da auch die Wirkstoffnamen drauf, falls man im Ausland Arzneimittel nachkaufen muss. Und es ist sinnvoll in der Arztpraxis ein Attest für die rezeptpflichtigen Medikamente ausstellen zu lassen, damit es keine Missverständnisse bei der Grenzkontrolle gibt."Sprecher: Nicht alles, was unsere Gesundheit betrifft, sollte im Koffer verstaut werden. Einige Dinge müssen wir griffbereit haben:O-Ton Katharina Klados: 16 sec."Ins Handgepäck gehört die Krankenkassenkarte, und genauso der Impfpass und die ärztliche Atteste, die man sich vor der Reise geholt hat. Außerdem müssen die rezeptpflichtigen Arzneimittel ins Handgepäck. Wenn das Gepäck zu spät ankommen sollte, hätte man die nicht griffbereit und die braucht man ja."Sprecher: Wir fahren auch gerne in Länder, wo wir der Sprache nicht so mächtig sind. Darum ist es ratsam, einige Medikamente von Zuhause mitzunehmen:O-Ton Katharina Klados: 20 sec."Vorsichtshalber sollte man auf Vorrat auf jeden Fall rezeptfreie Schmerz-und Fiebermittel mitnehmen und Präparate gegen Magenbeschwerden oder Sodbrennen. Sinnvoll ist auch ein Gel gegen Juckreiz und ein Insektenspray, gerade wenn man in südliche Länder fährt. Und für kleinere Verletzungen ist es auch sinnvoll Pflaster oder Verbandsmaterial dabeizuhaben."Abmoderation: Denken Sie bitte daran, Medikamente grundsätzlich nicht über 25 Grad zu lagern. Also nicht im heißen Auto oder auf der Fensterbank vergessen, rät der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6028627