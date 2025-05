+++ Erster Tag, erster Krach: Merz verärgert EU-Partner Polen +++ erste Mehrheit der Deutschen: Merz keine gute Besetzung +++ Urteil: Ein AfD-Mitglied darf Waffen behalten +++ Pakistan will nach Angriffen Indiens Vergeltung: Rache für 'jeden Tropfen Blut' +++ Trump will Zuchtshaus Alcatraz wieder in Betrieb nehmen +++ TE-Energiewendewetterbericht ++ D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...