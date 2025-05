DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Mai

=== *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz) 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investorenkonferenz) *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 Investorenkonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:30 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (15:00 Earnings-Call) 07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz März Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +17,7 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm Importe PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis 09:30 DE/Deutz AG, HV *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,25% *** 10:00 DE/Allianz SE, HV *** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV *** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV *** 10:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Uniper SE, HV *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% *** 10:30 DE/Talanx AG, HV 11:00 DE/Jost Werke SE, HV 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q *** 13:02 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,50% 14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 241.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -0,7% gg Vq 4. Quartal: +1,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +5,1% gg Vq 4. Quartal: +2,2% gg Vq *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q - FR/OECD, Wirtschaftsausblick - RU, CH/Börsenfeiertag Russland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

