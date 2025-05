EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Westwing erzielte im ersten Quartal 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von 8 Prozent, 3 Prozentpunkte über Vorjahr Im Q1 2025 sank der Umsatz aufgrund der Umstellung des Produktsortiments im Vergleich zum Vorjahr um 1% auf EUR 107 Mio.

Das bereinigte EBITDA stieg auf EUR 9 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 8% (+3 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

Der Free Cashflow belief sich saisonal beeinflusst auf EUR -9 Mio., das Nettoumlaufvermögen blieb mit EUR -2 Mio. negativ, die Netto-Cash-Position lag Ende März 2025 bei EUR 57 Mio. München, 8. Mai 2025 // Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen"), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce und Premium One-Stop Destination für Designliebhaber, gibt die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt. Im ersten Quartal 2025 belief sich der Umsatz auf EUR 107 Mio., was einem leichten Rückgang von 1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Bruttowarenvolumen (GMV) ging im Vergleich zum Vorjahr um 5% zurück. Diese Entwicklung war in erster Linie auf die negativen Auswirkungen der Umstellung auf ein überwiegend globales und hochwertigeres Produktsortiment sowie auf die gedämpfte Verbraucherstimmung zurückzuführen. In Bezug auf die Profitabilität erzielte Westwing im ersten Quartal 2025 ein bereinigtes EBITDA von EUR 9 Mio. (Q1 2024: EUR 6 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,5% entspricht. Diese starke Verbesserung des bereinigten EBITDA um EUR 3 Mio. (+2,7 Prozentpunkte) wurde durch die erfolgreiche Umsetzung der zweiten Phase des 3-Stufen-Plans zur Wertsteigerung von Westwing erzielt. Der Anteil der Westwing Collection am gesamten GMV erreichte im ersten Quartal 2025 ein Allzeithoch von 62%, was einem Anstieg von 11 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Im Einklang mit den saisonalen Erwartungen verzeichnete Westwing im ersten Quartal 2025 einen negativen Free Cashflow von EUR 9 Mio., wobei das Nettoumlaufvermögen mit EUR -2 Mio. negativ blieb. Die Netto-Cash-Position lag bei EUR 57 Mio. (Ende Q1). Seit Anfang des Jahres hat Westwing bedeutende Fortschritte bei seinen strategischen Zielen für 2025 gemacht. Im März eröffnete das Unternehmen einen neuen Store in Leipzig, Deutschland, gefolgt von der Eröffnung eines Store-in-Store im April im Printemps Haussmann Kaufhaus in Paris, Frankreich. Darüber hinaus hat Westwing seine geografische Präsenz im ersten Quartal mit Markteintritten in Luxemburg und Dänemark ausgeweitet, gefolgt von Schweden im April. Das Unternehmen macht gute Fortschritte auf dem Weg zu seinen strategischen und finanziellen Zielen für 2025, welche die Grundlage für die mittelfristigen Ziele von Westwing bilden. CEO Statement Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: "Das erste Quartal markiert einen gelungenen Start ins Jahr mit einer deutlich verbesserten Profitabilität als Ergebnis der Maßnahmen, die wir 2024 umgesetzt haben. Mit dem Eintritt in die dritte Phase unseres dreistufigen Plans zur Wertsteigerung sind wir voll auf Kurs, um das volle Potenzial von Westwing zu erschließen." Finanzieller Ausblick 2025 Westwing bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025, die im März 2025 veröffentlicht wurde. Westwing rechnet weiterhin mit einer gedämpften Verbrauchernachfrage im Jahr 2025 und damit erneut mit einem herausfordernden Marktumfeld und hoher Unsicherheit. Darüber hinaus erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2025 anhaltende negative Umsatzeffekte, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, durch die Einführung eines überwiegend globalen und höherwertigen Produktsortiments. Daher prognostiziert Westwing für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen EUR 425 Mio. und EUR 455 Mio. mit einer Wachstumsrate von -4% bis +2% gegenüber dem Vorjahr. Während der Umsatzausblick für das Geschäftsjahr verhalten bleibt, bilden die Transformationsfortschritte des Jahres 2024 die Grundlage für eine deutliche Verbesserung der Profitabilität in 2025. Westwing erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 25 Mio. und EUR 35 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +6% bis +8%. Webcast und Telefonkonferenz Die Telefonkonferenz von Westwing für das erste Quartal 2025 wird am 8. Mai 2025 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Livestreams wird auf der Website verfügbar sein. Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 17. Juni 2025 stattfinden. Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com .

Q1 2025 Q1 2024 Veränderung Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 107,5 108,6 -1,2 Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 9,1 6,3 2,8 Bereinigte EBITDA-Marge

(in % der Umsatzerlöse)

8,5%

5,8%

2,7%P Finanzlage Free Cashflow (in EUR Mio.) -8,9 4,3 -13,2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Stichtag (in EUR Mio.) 56,9 81,9 -25,0 Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in % des GMV) 62% 51% 11%P Bruttowarenvolumen (GMV) (in EUR Mio.) 119 125 -5% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 505 676 -25% Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 236 185 28% Aktive Kunden (in Tausend) 1.200 1.282 -6% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten

2,0

2,2

-10% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR)

409

381

8%

Über Westwing Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 15 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet. Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität. Kontakt

Westwing Group SE

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de



