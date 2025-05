Leonteq AG / Schlagwort(e): Personalie

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ GIBT ÄNDERUNGEN IN DER ORGANISATION BEKANNT Zürich, 8. Mai 2025 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) verkleinert ihre Geschäftsleitung, um schnellere Entscheidungswege zu ermöglichen und interne Prozesse zu optimieren. Gleichzeitig wird ein erweitertes Senior Management Team geschaffen, um die funktionale Führung zu stärken und die Koordination zwischen den verschiedenen Frontbereichen zu verbessern. Leonteq verkleinert ihre Geschäftsleitung mit sofortiger Wirkung von sieben auf fünf Mitglieder. Diese umfasst Christian Spieler, CEO, Hans Widler, CFO, Reto Quadroni, CRO, Manish Patnaik, COO, und Jasmin Koelbl-Vogt, General Counsel. Der Verwaltungsrat von Leonteq bereitet zudem die Nachfolge von CRO Reto Quadroni im Hinblick auf dessen bevorstehende Pensionierung vor. Dieser Prozess ist bereits weit fortgeschritten. Ein neuer CRO soll in den kommenden Monaten ernannt werden. Lorenzo Leccesi (neuer Head of Investment Solutions) sowie Alexander van Gasselt und Karthik Eswar (Co-Heads of Markets) bilden künftig ein erweitertes Senior Management Team. Christian Spieler, CEO von Leonteq: «Leonteq agiert in einem sich schnell verändernden Umfeld. Gleichzeitig müssen wir ein erweitertes regulatorisches Rahmenwerk implementieren und Wachstumschancen ergreifen. Die Fähigkeit, Entscheidungen rasch zu treffen und nah an unseren Kunden und dem Markt zu sein, ist daher essenziell. Mit der neuen Organisation sind wir gut aufgestellt, um erstklassige Kundendienstleistungen und marktorientierte Lösungen umzusetzen.» Lorenzo Leccesi wird neuer Head of Investment Solutions Lorenzo Leccesi, seit 2023 Head of Sales Europe und stellvertretender Head of Investment Solutions bei Leonteq, wird Nachfolger von Alessandro Ricci, der das Unternehmen verlassen wird. In seiner neuen Funktion als Head of Investment Solutions wird Lorenzo Leccesi an CEO Christian Spieler rapportieren. Lorenzo Leccesi verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und war mehr als 15 Jahre lang bei grossen Investmentbanken tätig. Bevor er zu Leonteq kam, leitete er den Bereich UK und EMEA Equity Derivatives and Delta 1 Sales and Structuring bei Citibank in London und war davor Head of EMEA Retail Cross Asset Solutions Sales. In seinen vorangegangenen acht Jahren bei JP Morgan verantwortete er zuletzt den Bereich UK Equity Derivatives, nachdem er als Cross Asset Sales gestartet hatte. Chief People Officer Markus Schmid hat sich entschieden, von seiner Position zurückzutreten und wird das Unternehmen verlassen. Isabelle Hauser wird zur neuen Head of Human Resources ernannt. Sie verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung im Bereich Human Resources bei Schroders und State Street, zuletzt als Head HR Switzerland & Austria, bevor sie 2024 zu Leonteq kam. Christopher Chambers, Präsident des Verwaltungsrats von Leonteq: «Die heute angekündigten Veränderungen sind Teil umfassender Massnahmen, mit der Leonteq ihre Transformation zu einer kundenorientierten und technologiebasierten Anlage- und Vertriebsplattform weiter vorantreibt. Wir danken Alessandro Ricci und Markus Schmid für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge, die sie in den vergangenen Jahren für das Unternehmen geleistet haben.» KONTAKT Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com Investor Relations

+41 58 800 1855

LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).www.leonteq.com

