The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2025ISIN NameCH0279720343 BASELLANDSCH.KBK 15-25CH0270190983 NOVARTIS AG 15-25DE000LB01WR6 LBBW IHS 15/25USG5320CAB49 KUNLUN ENER.CO. 15/25REGSXS1909057306 LOGICOR FIN. 18/25 MTNDE000A40UT96 MTU AERO ENGINES NA NEUEUS037833BG48 APPLE 15/25XS1412281534 SIMON INT. FIN. 16/25XS2076169668 SEB 19/UND. FLR MTNDE000A289DA3 HELLOFRESH WA 20/25DE000DFK0AE8 DZ BANK IS.A1372USU9273ADA08 VW GRP AMER 20/25 REGSDE000LB13LK9 LBBW SZA NH 20/25XS2173114542 SBAB BANK 20/25 MTNUSG82016AN96 SIN.G.O.D.18 20/25 REGSUS14913R2V87 CATERP.F.SV. 22/25 MTNUS251526CQ02 DT.BANK NY NTS DL 22/25XS2166312939 OMERS FI.TR. 20/25