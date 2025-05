EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

GEA setzt erfolgreiche Entwicklung im ersten Quartal 2025 konsequent fort



08.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Düsseldorf, 08. Mai 2025 GEA setzt erfolgreiche Entwicklung im ersten Quartal 2025 konsequent fort Steigerung des Auftragseingangs um 3,7 Prozent auf 1.414,8 Mio. EUR (Q1 2024: 1.365,0 Mio. EUR); organisches Wachstum von 3,4 Prozent

Umsatzanstieg im ersten Quartal um 1,4 Prozent auf 1.258,4 Mio. EUR (Q1 2024: 1.241,2 Mio. EUR); organisches Umsatzwachstum von 0,9 Prozent

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand steigt um 9,8 Prozent auf 198,2 Mio. EUR (Q1 2024: 180,5 Mio. EUR); EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand steigt damit von 14,5 Prozent im Vorjahresquartal auf 15,8 Prozent

Anstieg der Kapitalrendite (ROCE) auf 34,9 Prozent (Q1 2024: 32,3 Prozent)

Bestätigung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 GEA ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal erneut profitables Wachstum. Mit Steigerungen bei Auftragseingang und Umsatz sowie gleichzeitiger Verbesserung wesentlicher Profitabilitäts- und Finanzkennzahlen legte der Konzern eine starke Grundlage für das Gesamtjahr. Das Wachstum bei Neuaufträgen war insbesondere auf die Kombination aus starkem Basisgeschäft (Aufträge < 1 Mio. EUR) und neu gewonnenen Großaufträgen (Aufträge > 15 Mio. EUR) zurückzuführen. "Das erste Quartal war ein starker Auftakt für GEA. Wir sehen, dass unsere Technologien und Innovationen für Ressourcen- und Energieeffizienz weiterhin weltweit nachgefragt werden. Wir haben bei Umsatz und Auftragseingang zugelegt und die Profitabilität dabei erneut deutlich verbessert." sagt CEO Stefan Klebert. "Auf dieser Grundlage bekräftigen wir den Ausblick für das Gesamtjahr." Höherer Auftragseingang und Umsatz Der Auftragseingang im ersten Quartal 2025 verzeichnete gegenüber dem Vorjahresquartal eine Steigerung von 3,7 Prozent auf 1.414,8 Mio. Euro (Q1 2024: 1.365,0 Mio. EUR). Organisch, also bereinigt um Portfolio- und Währungseffekte, lag das Wachstum bei 3,4 Prozent. Vor allem die Divisionen Liquid & Powder Technologies und Farm Technologies trugen im ersten Quartal zum Anstieg des Auftragswachstums bei. In geografischer Hinsicht trugen alle Regionen mit Ausnahme von Asien Pazifik zu den Zuwächsen bei. Besonders hoch war der Auftragseingang in den Regionen Nordamerika, Lateinamerika und DACH & Osteuropa. Der Umsatz konnte ebenfalls gesteigert werden, um 1,4 Prozent auf 1.258,4 Mio. EUR (Q1 2024: 1.241,2 Mio. EUR). Organisch ergab sich ein Wachstum von 0,9 Prozent. Darüber hinaus erhöhte GEA erneut den Anteil des überdurchschnittlich profitablen Servicegeschäfts an den unternehmensweiten Umsätzen auf nunmehr 41,7 Prozent (Q1 2024: 38,0 Prozent). Steigerung von operativem Ergebnis und Marge Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand wurde auf 198,2 Mio. EUR gesteigert, was einem Zuwachs von 9,8 Prozent entsprach (Q1 2024: 180,5 Mio. EUR). Die entsprechende Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal von 14,5 auf 15,8 Prozent - ein neuer Bestwert für das erste Quartal bei GEA. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren verbesserte Preis- und Kostendisziplin, Optimierungsmaßnahmen in Einkauf und Produktion sowie die erfolgreiche Umsetzung weiterer Effizienzmaßnahmen zur Senkung operativer Kosten. Fast alle Divisionen von GEA trugen im ersten Quartal zur Profitabilitätssteigerung bei. Der höhere Anteil des Service-Geschäfts wirkte sich in dieser Hinsicht ebenfalls positiv aus. Das Konzernergebnis stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 4,2 Prozent auf 94,3 Mio. EUR (Q1 2024: 90,6 Mio. EUR). Damit einhergehend verbesserte sich das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand auf 0,62 EUR, nach 0,59 EUR im Vorjahresquartal. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,53 EUR auf 0,57 EUR. Verbesserungen bei Finanzstruktur und Liquidität Die Nettofinanzposition reduzierte sich zum 31. März 2025 auf 185,9 Mio. EUR (31. März 2024: 218,0 Mio. EUR). Diese Entwicklung war schwerpunktmäßig von den Auszahlungen im Rahmen des jüngsten Aktienrückkaufprogramms getrieben. Dieses beendete GEA erfolgreich Mitte April dieses Jahres. Das Net Working Capital verbesserte sich zum Stichtag auf 386,1 Mio. EUR, was einer Reduktion um 15,6 Prozent entsprach (Q1 2024: 457,1 Mio. EUR). Wesentlicher Treiber war die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen wie der Abbau von Lagerbeständen. Als Anteil des Umsatzes lag das Net Working Capital mit 7,1 Prozent vorteilhaft am unteren Rand des neuen Zielkorridors von 7,0 bis 9,0 Prozent (31. März 2024: 8,6 Prozent). Eine wesentliche Verbesserung erzielte GEA ebenfalls bei der Cash Conversion: In den vergangenen vier Quartalen konnten 63 Prozent des EBITDA vor Restrukturierungsaufwand in entsprechenden Free Cashflow umgewandelt werden, gegenüber 48 Prozent zum Vorjahresquartal. Ausgehend von einem bereits hohen Niveau konnte auch die Kapitalrendite (ROCE) von 32,3 auf 34,9 Prozent verbessert werden. Bestätigung des Ausblicks für Geschäftsjahr 2025 Für das Geschäftsjahr 2025 geht GEA unverändert von einem organischen Umsatzwachstum zwischen 1,0 bis 4,0 Prozent aus. Bei der EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand erwartet das Unternehmen weiterhin einen Wert von 15,6 bis 16,0 Prozent sowie ein ROCE zwischen 30,0 und 35,0 Prozent. GEA Finanzkennzahlen (in Mio. EUR) Q1

2025 Q1

2024 Veränderung

in % Ertragslage Auftragseingang 1.414,8 1.365,0 3,7 Book-to-Bill-Ratio 1,12 1,10 - Auftragsbestand 3.238,9 3.241,3 -0,1 Umsatz 1.258,4 1.241,2 1,4 Organisches Umsatzwachstum in %1 0,9 2,7 -189 bp Umsatzanteil Servicegeschäft in % 41,7 38,0 365 bp EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 198,2 180,5 9,8 in % vom Umsatz 15,8 14,5 120 bp EBITDA 190,9 172,6 10,6 EBITA vor Restrukturierungsaufwand 163,6 145,8 12,2 EBITA 156,3 135,6 15,2 EBIT vor Restrukturierungsaufwand 149,7 132,9 12,7 EBIT 140,3 121,8 15,2 Konzernergebnis 94,3 90,6 4,2 ROCE in % 34,9 32,3 258 bp Finanzlage Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -17,8 -42,2 57,9 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -31,0 -15,2 < -100 Free Cashflow -48,8 -57,5 15,1 Vermögenslage Net Working Capital (Stichtag) 386,1 457,1 -15,6 in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 7,1 8,6 -146 bp Capital Employed (Stichtag) 1.842,0 1.881,5 -2,1 Eigenkapital 2.410,5 2.448,5 -1,6 Eigenkapitalquote in % 42,2 41,9 38 bp Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)2 185,9 218,0 -14,7 Aktie Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,57 0,53 7,8 Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR) 0,62 0,59 5,5 Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)3 9,6 6,8 42,6 Mitarbeiter (FTE; Stichtag) 18.290 18.810 -2,8 Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) 19.047 19.581 -2,7

1) Bereinigt um Portfolio- und Währungsumrechnungseffekte. 2) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 184,5 Mio. EUR zum 31. März 2025 (31. März 2024: 167,0 Mio. EUR). 3) Die Marktkapitalisierung beinhaltet die im eigenen Bestand gehaltenen Aktien. XETRA-Schlusskurs per 31. März 2025: 55,90 EUR; XETRA-Schlusskurs per 28. März 2024: 39,19 EUR. HINWEISE AN DIE REDAKTION Weitere Informationen zu GEA

zu GEA Zur GEA Presseseite

Zur GEA Mediathek

Hintergrundinformationen zu aktuellen Themen finden Sie unter Features Folgen Sie GEA auf Media Relations Matthias Schnettler Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf Telefon +49 162 34 63 734 matthias.schnettler@gea.com Über GEA GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Service-Dienstleistungen. So wird beispielsweise jeder zweite Pharmaseparator für essenzielle Gesundheitsprodukte wie Impfstoffe oder neuartige Biopharmazeutika von GEA hergestellt. Im Lebensmittelbereich wird jede vierte Nudelpackung oder jedes dritte Hähnchen-Nugget mit Technologie von GEA verarbeitet. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world". GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index notiert und ist darüber hinaus Bestandteil der führenden Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow Jones Best-in-Class World und Best-in-Class Europe. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.





Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1500

gea.com



08.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com