PRESSEMITTEILUNG ÜBER 2 MILLIARDEN EURO UMSATZ:

ABOUT YOU VERZEICHNET REKORDJAHR MIT WACHSTUM IN ALLEN SEGMENTEN ABOUT YOU erfüllt Jahresprognose: Umsatzwachstum von 3,4% ggü. Vorjahr auf 2.001,7 Mio. EUR und bereinigtes EBITDA1 von 28,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024/2025 Zahl der aktiven Kund*innen LTM2 legt um 4,8% auf 12,9 Mio. zu; durchschnittlicher Bestellwert LTM erhöht sich um 3,6% auf 60,1 EUR Online-Fashion-Store aktiviert Kund*innen durch neue exklusive Celebrity Collections by ABOUT YOU und die ABOUT YOU Fashion Week SCAYLE verzeichnet ein starkes Geschäftsjahr mit einem Wachstum der wiederkehrenden Lizenzumsätze von 23%; bereinigte EBITDA-Marge lag trotz Investitionen bei 47% Bruttomarge steigt durch geringere Rabattintensität im Markt auf 40,4% Starker Free Cash-Flow von 55,5 Mio. EUR sichert robuste Liquiditätsposition von 154,5 Mio. EUR Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/2026: Vorstand erwartet ein moderates Umsatzwachstum und eine starke Steigerung des bereinigten EBITDA Hamburg | 8. Mai 2025 - Die ABOUT YOU Group blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2024/2025 mit Rekordwerten in Bezug auf Umsatz und Ergebnis zurück. Mit einem Wachstum von 3,4% gegenüber dem Vorjahr entwickelte sich die E-Commerce-Gruppe erneut über dem Marktniveau, wodurch der Konzernumsatz erstmals die Marke von 2,0 Mrd. EUR übertraf. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich weiter deutlich auf 28,1 Mio. EUR bei einer Marge von 1,4%. Damit erfüllte die ABOUT YOU Group die - im Oktober 2024 angehobene - Jahresprognose vollständig. "Das Geschäftsjahr 2024/2025 war ein Rekordjahr. Unser Umsatz wuchs über alle Segmente hinweg und unsere Kunden- und Bestellzahlen erreichten neue Höchststände. Mit 38,3 Mio. Bestellungen zählt ABOUT YOU für 12,9 Mio. trendbewusste Kund*innen zu den relevantesten Online-Fashion-Stores", so Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der ABOUT YOU Group. "Auch SCAYLE gewinnt an Reichweite und Relevanz. Entscheidend dafür sind unsere erfolgreichen Partnerschaften mit Marken und Händlern, die zunehmend internationaler und branchenübergreifender sind. Die sich allmählich aufhellende Verbraucherstimmung bietet zusätzliches Potenzial für nachhaltiges Wachstum." UMSATZ WÄCHST UM 8,0% IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

Im Handelsgeschäft von ABOUT YOU, dem beliebtesten Online-Fashion-Store der Generationen Y und Z, setzte das Segment DACH seinen starken Wachstumskurs fort. Der Umsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz stieg im Geschäftsjahr 2024/2025 um 8,0% auf 990,4 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA lag trotz höherer Marketingaufwendungen bei 30,9 Mio. EUR und einer Marge von 3,1%. In den übrigen europäischen Märkten im Segment Rest of Europe (RoE) erzielte ABOUT YOU ein leichtes Umsatzwachstum von 1,0% auf 935,0Mio.EUR. Die Profitabilität verbesserte sich deutlich: Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 24,0 Mio. EUR auf -38,8 Mio. EUR. ERWEITERTES SORTIMENT, MARKTPLATZMODELL UND KUNDENBINDUNG TREIBEN WACHSTUM

Treiber für das Wachstum im Handelsgeschäft sind gezielte Investitionen in die Erweiterung des Sortiments, den Ausbau des operativen Geschäftsmodells und die Stärkung der Kundenbindung. Mittlerweile bietet ABOUT YOU seinen Kund*innen die Wahl aus rund 750.000 Artikeln von nahezu 4.000 Marken, darunter externer und eigener Bestand. Zur Komplettierung des Fashion- und Lifestyle-Angebots führte ABOUT YOU im Geschäftsjahr 2024/2025 sogenannte Manufacturer-to-Consumer-Modelle (M2C) ein und bezieht ausgewählte Artikel direkt vom Hersteller. Einfacher denn je für Markenpartner: Mit dem erweiterten Marktplatzmodell und neuen Seller Center haben sie die Möglichkeit, ihre Produkte direkt an Endkund*innen zu verkaufen - über Dropshipping oder Fulfillment by ABOUT YOU. Den Partnern, darunter auch kleinere Marken, bietet das neue Seller Center einen leichten Einstieg innerhalb von nur wenigen Tagen von der Registrierung bis zum Go-Live. Unterstützt wird das Modell durch SCAYLE Payments, eine Tochtergesellschaft für sichere und effiziente Zahlungsdienste, die seit Oktober 2024 über eine Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) verfügt und in Europa ausgerollt wird. Durch exklusive Celebrity Collections by ABOUT YOU mit internationalen Persönlichkeiten wie Millie Bobby Brown für "florence by mills" und Emma Roberts für "Daahls by Emma Roberts" wurde der eigene Bestand von ABOUT YOU im Berichtsjahr erweitert. Zusätzlich lag ein Schwerpunkt auf lokal ausgerichteten Kollektionen - wie ABOJ ADEJ von Entertainer Tedros "Teddy" Teclebrhan und ICONIC von der tschechischen Content Creatorin Tatiana Kucharova, die gezielt auf die Relevanz in Zielmärkten wie Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Rumänien und der Slowakei einzahlen. Fashiontainment, die Verbindung aus Mode und Entertainment, bleibt ein fester Bestandteil der Markenstrategie zur Aktivierung der Community und ist weiterhin einzigartig in der Fashionbranche. Zu den Highlights zählten der ABOUT YOU Fashion Circus in Partnerschaft mit dem Circus-Theater Roncalli, die gemeinsam mit Netflix entwickelte NETFLIX COLLECTION sowie die ABOUT YOU FASHIONMANIA im April 2025. Letztere verwandelte die Uber Eats Music Hall in Berlin in eine energiegeladene Live-Sport-Arena - mit acht Brand Shows, über 1.500 geladenen Gästen und einer interaktiven Brand Area. Die kulturelle Relevanz dieser Formate zahlt auf die Sichtbarkeit und Bindung in der Zielgruppe ein. KUNDENZAHL UND BESTELLVOLUMEN ERREICHEN NEUE HÖCHSTSTÄNDE

Die Investitionen gewinnen und binden Kund*innen. Zusätzlich setzen sie neue Maßstäbe: In den zwölf Monaten bis zum 28. Februar 2025 legte die Zahl aktiver Kund*innen um 4,8% auf den Höchststand von 12,9 Mio. zu. Zudem stieg die Zahl der Bestellungen um 1,2% auf 38,3 Mio. und der durchschnittliche Bestellwert um 3,6% auf 60,1 EUR, womit beide Werte jeweils ihr Allzeithoch erreichten. B2B WÄCHST, MARGE BLEIBT TROTZ INVESTITIONEN STARK

Das Business-to-Business-Geschäft der ABOUT YOU Group ist im Segment Tech, Media und Enabling (TME) gebündelt. Es umfasst neben dem Plattformgeschäft von SCAYLE auch Lösungen für Markenpartner zur Monetarisierung der Reichweite und Logistik von ABOUT YOU. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte das Segment ein Umsatzwachstum von 1,1% im Vergleich zum Vorjahr auf 191,0 Mio. EUR und erwirtschaftete weiterhin ein hohes bereinigtes EBITDA von 49,5 Mio. EUR. Die bereinigte EBITDA-Marge von 25,9% ist auf einem anhaltend starken Niveau und beinhaltet bereits gezielte Wachstumsinvestitionen, insbesondere im Tech-Bereich. SCAYLE VERZEICHNET STARKES GESCHÄFTSJAHR

SCAYLE zählt zu den weltweit am schnellsten wachsenden Enterprise-Commerce-Plattformen. Im Geschäftsjahr 2024/2025 generierten die rund 300 über SCAYLE betriebenen Online-Shops ein externes Transaktionsvolumen von 4,5 Mrd. EUR. Zu den Kunden zählen führende internationale Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. SCAYLE expandiert international und branchenübergreifend: Im Jahr 2024 stammten rund 65% der neuen Firmenkunden außerhalb von Deutschland, circa 85% agieren außerhalb der Modebranche - Tendenz steigend. So konnte SCAYLE unter anderem das britische Luxuskaufhaus Harrods als Kunden gewinnen und unternimmt erste operative Schritte im US-amerikanischen Markt. Dort baut SCAYLE seit März 2025 mit einer Multi-Channel-Kampagne gezielt Markenbekanntheit auf, um seine strategische Positionierung als leistungsstarke Software-as-a-Service-Lösung für große Enterprise-Unternehmen zu stärken und Resonanz im Markt zu erzeugen. Durch die intensive Nutzung der Plattform durch Bestandskunden und die zahlreichen Go-Lives von Neukunden nahmen die wiederkehrenden Lizenzumsätze (ARR) im Berichtsjahr um 23% zu. Gleichzeitig investierte SCAYLE gezielt in den technologischen Ausbau der skalierbaren Infrastruktur und neue Feature-Releases, welche auf die sich stetig wandelnden Anforderungen der wachsenden Kundschaft eingehen. Trotz dieser Investitionen erzielte SCAYLE eine bereinigte EBITDA-Marge von 47%, die als ein Signal für Effizienz, Skalierbarkeit und wirtschaftliche Substanz zu sehen ist. Mittelfristig verfolgt SCAYLE eine ambitionierte Wachstumsstrategie mit zweistelligen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis. Getrieben wird diese Entwicklung durch die internationale Skalierung, technologische Innovation und kontinuierliche Erschließung neuer Kundensegmente. BEREINIGTES EBITDA UND FREE CASH-FLOW STEIGEN

Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte jedes Quartal eine Steigerung des bereinigten EBITDA gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Dies bestätigt die Wirkung der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen und der disziplinierten Kostenkontrolle. Die Bruttomarge erhöhte sich infolge einer verbesserten Bestandssituation und einer verringerten Rabattintensität im Markt auf 40,4%. Durch die gesteigerte Profitabilität und den gezielten Kapitaleinsatz belief sich der Free Cash-Flow auf 55,5 Mio. EUR; ein Plus von 46,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Zum Ende des Geschäftsjahres verfügte die ABOUT YOU Group über eine komfortable Liquiditätsposition in Höhe von 154,5 Mio. EUR. VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN, UM WANDEL ZU GESTALTEN

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg übernimmt die ABOUT YOU Group Verantwortung für sein ökologisches und soziales Handeln. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte sie insbesondere im Bereich Klimaschutz messbare Fortschritte. Die ursprünglich für das Geschäftsjahr 2025/2026 gesetzte Zielmarke von 80% Reduktion der direkten und indirekten Emissionen aus ihrem eigenen Betrieb erreichte die ABOUT YOU Group schon im abgelaufenen Geschäftsjahr und damit bereits ein Jahr früher als erwartet. Auch entlang der Lieferkette treibt ABOUT YOU klimabezogene Aktivitäten konsequent voran: 70,9% seiner Partner haben sich inzwischen Klimaziele gesetzt. Um diesen Fortschritt weiter zu beschleunigen, intensivierte ABOUT YOU die sektorübergreifende Zusammenarbeit und weitete sein Engagement als Mitgründer der Initiative FASHION LEAP FOR CLIMATE aus. Mit der Aufnahme von ASOS, Boozt und der Selfridges Group werden hunderte weitere Marken für das gemeinsame Klimabildungsprogramm aktiviert. MODERATES WACHSTUM IM GESCHÄFTSJAHR 2025/2026 ERWARTET

Im Geschäftsjahr 2025/2026 wird die ABOUT YOU Group ihre Segmentberichterstattung umstellen. Die bisherigen Segmente DACH, Rest of Europe und TME werden durch die beiden Segmente Commerce und SCAYLE ersetzt. Commerce umfasst künftig alle ABOUT YOU Online-Fashion-Stores sowie die zugehörigen Geschäftsmodelle, SCAYLE bildet das davon eigenständige Software-as-a-Service-Geschäftsfeld ab. Vor dem Hintergrund des dynamischen Marktumfelds sieht sich die ABOUT YOU Group gut aufgestellt. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet der Vorstand ein moderates Wachstum des Konzernumsatzes und eine starke Steigerung des bereinigten EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. ÜBERNAHMEPROZESS DURCH ZALANDO SE VERLÄUFT NACH PLAN

Am 11. Dezember 2024 gab die Zalando SE ihre Absicht bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb von bis zu 100% des Grundkapitals der ABOUT YOU Group zu einem Angebotspreis von 6,50 EUR je Aktie abzugeben. Durch Annahmen des Angebots sowie durch damit in Zusammenhang stehende Verträge sicherte sich Zalando bereits mehr als 90% des Grundkapitals der ABOUT YOU Holding SE, ohne Berücksichtigung eigener Aktien. Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben und wird voraussichtlich im Sommer 2025 erfolgen. Der Übernahmeprozess verläuft planmäßig entlang der seit Dezember 2024 kommunizierten Abläufe. Alle Dokumente zu den Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2024/2025, einschließlich des Geschäftsberichts, sind auf der Investor Relations-Website abrufbar. Die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2025/2026 ist für den 15. Juli 2025 vorgesehen. GJ

24/25 GJ

23/24 Veränderung

zum Vj. Metriken zum Kundenverhalten LTM Aktive Kund*innen (in Mio.) 12,9 12,3 4,8% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 38,3 37,8 1,2% Durchschnittliche Bestellungen pro aktiven Kund*innen (in #) 3,0 3,1 (3,4)% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 60,1 58,0 3,6%

(Mio. EUR,

falls nicht anders angegeben) GJ

24/25 GJ

23/24 Veränderung

zum Vj. Q4

24/25 Q4

23/24 Veränderung

zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 2.001,7 1.935,2 3,4% 474,4 436,6 8,7% DACH 990,4 916,7 8,0% 217,6 210,7 3,3% RoE 935,0 925,9 1,0% 206,2 199,8 3,2% Tech, Media und Enabling 191,0 188,9 1,1% 45,1 44,3 1,7% Überleitung (114,7) (96,2) - 5,5 (18,2) - Bereinigtes EBITDA 28,1 3,2 781,5% (4,8) (7,8) 38,7% DACH 30,9 33,0 (6,4)% 6,9 5,2 32,3% RoE (38,8) (62,8) 38,2% (13,7) (15,5) 11,4% Tech, Media und Enabling 49,5 50,4 (1,7)% 9,2 11,4 (19,8)% Überleitung (13,5) (17,4) - (7,2) (9,0) - Bereinigte EBITDA-Marge 1,4% 0,2% 1,2pp (1,0)% (1,8)% 0,8pp DACH 3,1% 3,6% (0,5)pp 3,2% 2,5% 0,7pp RoE (4,2)% (6,8)% 2,6pp (6,7)% (7,8)% 1,1pp Tech, Media und Enabling 25,9% 26,7% (0,7)pp 20,3% 25,7% (5,4)pp Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 807,8 748,4 7,9% 178,2 171,6 3,9% Bruttomarge (in % der Umsatzerlöse) 40,4 38,7 1,7pp 37,6 39,3 (1,7)pp NWC (Net Working Capital) (109,0) (16,9) (546,9)% (109,0) (16,9) (546,9)% CAPEX (Capital Expenditures) 44,7 38,8 15,3% 10,7 7,7 38,1% Periodenergebnis (EAT) (106,7) (112,2) 4,9% (65,2) (32,0) (104,0)% Free Cash-Flow 55,5 9,0 518,2% (82,4) (51,5) (60,1)%

Das Geschäftsjahr 2024/2025 endete am 28. Februar 2025. Definitionen sind dem Geschäftsbericht 2024/2025 von ABOUT YOU zu entnehmen. ÜBER DIE ABOUT YOU GROUP

Die ABOUT YOU Group ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in verschiedene strategische Geschäftsfelder gegliedert: Der Online-Fashion-Store ABOUT YOU bildet das Business-to-Consumer-Geschäft. Mit über 12 Mio. aktiven Kund*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben Inspiration ein Sortiment mit rund 750.000 Artikeln von nahezu 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertes Enterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Rund 300 Online-Shops haben sich für die SCAYLE Commerce-Technologie im Lizenzmodell entschieden, darunter führende Marken und Händler wie Harrods, Manchester United, Deichmann, Fielmann und der FC Bayern. Die jüngste Tochtergesellschaft der ABOUT YOU Group, SCAYLE Payments GmbH, ergänzt das Angebot der Gruppe im Bereich Zahlungsdienstleistungen. Der Zahlungsdienstleister hat im Oktober 2024 die Zahlungsdiensterlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten und befindet sich derzeit in der Produktivsetzung in verschiedenen europäischen Märkten. SCAYLE Payments ermöglicht eine nahtlose Integration moderner Zahlungslösungen und trägt zur Skalierung der digitalen Geschäftsmodelle der Firmenkunden bei. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.aboutyou.de PRESSEKONTAKT

Laila Helmy | Corporate Communications

presse@aboutyou.com Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com KONTAKT INVESTOR RELATIONS

Frank Böhme | Investor Relations

frank.boehme@aboutyou.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die ABOUT YOU Holding SE übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die ABOUT YOU Holding SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 1EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, (ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte 2Last twelve months; der letzten zwölf Monate



