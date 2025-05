EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

08.05.2025 / 08:00 CET/CEST

KPS steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2024/2025 trotz angespannter Marktlage KPS erzielt einen Umsatz von 64,7 Mio. € in einem für den Handel herausfordernden Marktumfeld.

EBITDA erreicht 4,8 Mio. €, EBITDA-Marge entsprechend bei soliden 7,4 %.

Prognose für Geschäftsjahr 2024/2025 bestätigt. Unterföhring/München, 08. Mai 2025 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), führender Beratungspartner im Handel (B2C & B2B) für digitale Transformation in den Bereichen Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise, veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024/2025. Die KPS erreichte in den ersten sechs Monaten des neuen Geschäftsjahres 2024/2025 wichtige Erfolge bei der Neukundengewinnung und konnte in diesem Zuge auch ihr Beratungsportfolio in allen drei strategischen Geschäftsfeldern konsequent entlang der Marktbedürfnisse weiterentwickeln. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025 erzielte die KPS AG einen Umsatz von 64,7 Mio. €. Das sind 14,8 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (75,9 Mio. €). Grund für den Rückgang ist vor allem die zurückhaltende Investitionsbereitschaft im Handel, insbesondere bei größeren Transformationsprojekten im Bereich Digital Enterprise (DEC). Die Bereiche Digital Strategy (DSI) und Digital Customer Interaction (DCI) konnten hingegen im DACH-Raum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Diese positiven Entwicklungen unterstreichen, dass die KPS mit ihrer strategischen Ausrichtung in relevanten Geschäftsfeldern grundsätzlich gut positioniert ist. Insgesamt setzt sich der Trend zu kleineren Projektvolumina fort, auf den KPS seine Geschäftsprozesse entsprechend ausrichtet. Ergebnisseitig zeigen die eingeleiteten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung Wirkung. Trotz rückläufiger Umsätze in Folge der Marktzurückhaltung erzielte die KPS im ersten Halbjahr ein positives EBITDA von 4,8 Mio. € und eine solide EBITDA-Marge von 7,4 %. Der Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum, in dem ein negatives EBITDA von -1,7 Mio. € infolge von Kundeninsolvenzen verbucht wurde, zeigt die deutliche Verbesserung der operativen Ertragskraft der KPS. Parallel zur Stärkung der Ergebnisqualität verfolgt das Unternehmen weiterhin konsequent die Stärkung seiner Eigenkapitalquote. Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung bestätigt die KPS die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025. Das Unternehmen hält an seinem strategischen Kurs fest und erwartet trotz der weiterhin angespannten politischen Rahmenbedingungen und der bestehenden Unsicherheiten im Marktumfeld für das Geschäftsjahr 2024/2025 Umsatzerlöse zwischen 129,5 Mio. € und 151,5 Mio. € sowie ein EBITDA im Korridor von 10,2 Mio. € bis 14,9 Mio. €.





Über die KPS AG KPS treibt gemeinsam mit seinen Kunden die digitale Transformation kontinuierlich voran und gestaltet mit einer ganzheitlichen Vision schon heute die Welt von morgen: smarte Best-Practice-Prozesse und herausragende Kundenerlebnisse entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der individuellen Kundeninteraktion über die Supply Chain und das operative Kerngeschäft bis hin zu den Finanzen. Das Münchner Beratungshaus ist der führende Partner für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der Strategie-, Prozess- und Technologieberatung und setzt bei der Umsetzung auf einsatzbereite Accelerator-Technologien und führende Best-of-Breed-Lösungen aus einem starken Partnernetzwerk. Für seine Leistungen wurde KPS u.a. mehrfach mit dem "Hidden Champion"-Award in der Kategorie Konsumgüter & Handel sowie als Fokuspartner im Rahmen der SAP Diamant-Initiative für die Kategorie "Retail & Consumer Products" ausgezeichnet. Mehr erfahren Sie online unter www.kps.com .





KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com



