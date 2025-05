EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

OHB SE: Finanzergebnisse Q1 2025



08.05.2025 / 08:00 CET/CEST

OHB SE: Finanzergebnisse Q1 2025 Gesamtleistung erreicht nach drei Monaten historischen Höchstwert von EUR 242,4 Mio.

Bereinigtes EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 10 % auf EUR 22,1 Mio. erhöht

Auftragsbestand wächst im Vorjahresvergleich um 34 % und erreicht EUR 2.314 Mio. Bremen, 8. Mai 2025: Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach drei Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte (17 %) Gesamtleistung von EUR 242,4 Mio. (Vorjahr: EUR 206,7 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich von EUR 19,3 Mio. im Vorjahr auf EUR 19,1 Mio. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von EUR 20,0 Mio. auf EUR 22,1 Mio. Das EBIT verringerte sich in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf EUR 9,5 Mio. nach EUR 10,2 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge reduzierte sich auf 3,9 % nach 4,9 % im Vorjahreszeitraum.



Der feste Auftragsbestand des Konzerns lag nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 bei EUR 2.314 Mio. nach EUR 1.725 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 1.861 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 293 Mio. auf das Segment AEROSPACE und EUR 160 Mio. auf das Segment DIGITAL. Zum Stichtag 31. März 2025 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.410,6 Mio. um rund 1 % über dem Niveau des 31. Dezember 2024 (EUR 1.399,2 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 427,2 Mio. auf EUR 432,7 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 31. März 2025 von 30,7 %, nach 30,5 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2024.



Im Segment SPACE SYSTEMS konnte mit der Beauftragung für einen dritten Satelliten für die Mission CO2M des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus im ersten Quartal 2025 ein wesentlicher Auftragseingang verbucht werden. Daneben gab OHB die Eröffnung eines neuen Standorts in Bristol im Vereinigten Königreich bekannt. Die Erweiterung der Geschäftstätigkeit ins Vereinigte Königreich mit dem Ziel, den europäischen Raumfahrtsektor zu stärken, ist ein wichtiger Meilenstein für den OHB-Konzern. Der angloamerikanische Raum wird als Zukunftsmarkt für weiteres Wachstum gesehen. Im Segment AEROSPACE startete mit dem zweiten erfolgreichen Flug der europäischen Trägerrakete Ariane 6 die Phase ihrer kommerziellen Nutzung. Die Konzerngesellschaft MT Aerospace AG ist als größter deutscher Zulieferer mit einem Arbeitsanteil von rund 10 % an der Ariane 6 beteiligt. Mit der Einführung eines neuen auf Satellitendaten basierenden Datenprodukts für die Überwachung von Küstengebieten und der Beteiligung an der Errichtung eines Hochenergie-Computertomographen konnten im Segment DIGITAL Fortschritte in zwei Kernbereichen der Segmentstrategie erzielt werden: Der Entwicklung von Anwendungen auf Basis von Satellitendaten sowie dem Technologietransfer in neue Branchen und Anwendungsfelder.



Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand vorwiegend aufgrund des bestehenden Auftragsbestands eine konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns von rund EUR 1.200 Mio. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA-Marge und EBIT-Marge sollen Werte von rund 9 % bzw. rund 6 % erreichen.



Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR Q1 2025 Q1 2024 +/- Q1 Umsatz 228.715 203.126 +13 % Gesamtleistung 242.388 206.725 +17 % EBITDA 19.147 19.342 -1 % Bereinigtes EBITDA 22.096 20.007 +10 % EBIT 9.472 10.230 -7 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis 4.966 4.767 +4 % Ergebnis je Aktie

in EUR 0,26 0,25 +4 % Finanzmittelbestand 45.883 23.749 +93 %





Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de





Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de



