US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt Deals in seinem anhaltenden Zollkrieg versprochen. Nun könnte es soweit sein. Präsident Trump wird am Donnerstag sein erstes Handelsabkommen ankündigen, nachdem seine hohen Zölle im vergangenen Monat die Aktienmärkte in Aufruhr versetzt haben. Am Mittwochabend kündigte er ein "großes" Handelsabkommen an, wahrscheinlich mit Großbritannien. Die Aktienmärkte machten einen Sprung nach ...

