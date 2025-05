Zürich (ots) -Dieses Jahr findet die 134. Delegiertenversammlung von GastroSuisse in Lugano statt. Gemeinsam mit unserem Kantonalverband GastroTicino sind Sie als Gast herzlich dazu eingeladen. Die Delegiertenversammlung findet am Dienstagnachmittag, 20. Mai 2025, im Centro Esposizione statt. Im Anschluss freuen wir uns, rund 450 Delegierte, Partner und Gäste zum Serata ticinese begrüssen zu dürfen.Die Traktandenliste (https://gastrosuisse.ch/de/events/verbandsanlaesse/delegiertenversammlung)zur Delegiertenversammlung.Wir laden Sie gerne dazu ein:Delegiertenversammlung: Dienstag, 20. Mai 2025Beginn: 13.00 Uhr (Türöffnung 12.30 Uhr)Ort: Centro Esposizione, Via Campo Marzio, LuganoWir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Anmeldung bis Donnerstag, 15. Mai 2025, 18 Uhr an:communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100931212