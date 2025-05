Im Anschluss an die starken vorläufigen Zahlen vor rund drei Wochen hat die Aktie von Siemens Energy wieder Gas gegeben und ist von Rekordhoch zu Rekordhoch geklettert. Nun hat der Energietechnikkonzern endgültige Zahlen vorgelegt. Diese brachten wenig Überraschungen, aber positive Aussagen - die Aktie legt im frühen Handel weiter zu.Die Zahlen für das zweite Quartal 2024/25 (per Ende März) hat Siemens Energy bestätigt. Dank starker Geschäfte in den Bereichen Gas- und Netztechnik sprang der Umsatz ...

