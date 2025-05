MÜNCHEN, May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, ein weltweit führender Anbieter von immersionsgekühlten Batteriesystemen, hat auf der EES Europe in Deutschland offiziell seine neueste Innovation im Bereich der Energiespeicherung vorgestellt: den XBE1000 1MW BESS-Schrank. Mit einer Gesamtenergiekapazität von 1 Megawattstunde unterstützt dieser kompakte Energieschrank eine hohe Entladeleistung, schnelle Systemreaktionen und eine starke Stromabgabe. Damit eignet er sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von KI-Infrastrukturen und gewerblichen Einrichtungen bis hin zu netzgebundenen Anwendungen.

4× Leistungsabgabe × Aktive Sicherheit - Die Grenzen herkömmlicher ESS werden überschritten

Der XBE1000-Schrank basiert auf dem proprietären IMMERSIO-Immersionskühlungs-Batteriesystem von XING, das speziell für die Energiespeicherung entwickelt wurde. Die modulare Architektur ermöglicht eine flexible Erweiterung von 200 kWh auf 1000 kWh und sowohl Einzel- als auch Mehrfachschranklösungen. Das System ist mit Zellen mit hoher Energiedichte und einem aktiven Thermo-Design ausgestattet und unterstützt 2P-Entladung (doppelte Nennleistung), wodurch es bis zu viermal so viel Leistung wie herkömmliche luftgekühlte Lösungen liefert. Dies macht es besonders vorteilhaft für Umgebungen mit hoher Belastung und begrenztem Platzangebot.

IMMERSIO XBE1000 - Das 1-MWh-Energiespeichersystem mit Immersionskühlung von XING Mobility

Durch das vollständige Eintauchen der Batteriezellen in elektrisch isolierende Kühlflüssigkeit verbessert IMMERSIO die thermische Effizienz erheblich und hält optimale Betriebstemperaturen aufrecht. Dies führt zu einer doppelt so langen Lebensdauer des Systems im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. Es verfügt außerdem über die von XING entwickelte Thermo-Technologie, die nachweislich die Temperatur in der Anfangsphase eines thermischen Events innerhalb von nur 15 Sekunden um über 1000 °C senkt. Dadurch werden Brand- und Ausbreitungsrisiken erheblich reduziert und ein sicherer und flexiblerer Einsatz von Hochenergiesystemen ermöglicht.

Erprobt in rauem Klima, validierte hohe Leistung im realen Einsatz

Auch die mobile Schnellladestation Hummingbird® des norwegischen Energiemanagementunternehmens Nordic Booster, die mit dem tauchgekühlten Batteriesystem von XING betrieben wird, wird auf der Messe vorgestellt. Das System liefert bis zu 300 kW Leistung bei kompakten Abmessungen und demonstriert damit das reale Potenzial von Hochleistungsentladungen in mobilen Anwendungen. Im Vergleich zu herkömmlichen LFP-Batterien, die in der Regel nur eine Entladung von 0,5 C unterstützen, bietet IMMERSIO eine höhere Leistungsdichte und eine hervorragende Thermokontrolle, was sie zu einer idealen Lösung für abgelegene Infrastrukturen und Schnellladeanforderungen macht.

XING Mobility hat mehrere hochsichere Energiespeicherprojekte erfolgreich abgeschlossen, darunter ein 2,4-MWh-ESS mit Flüssigkeitskühlung, das im Windpark von Taipower in Taiwan installiert wurde. Dank seiner erstklassigen Thermo-Technologie treibt XING die Innovation in der Energiespeicherbranche weiter voran, baut seine globale Präsenz aus und beschleunigt so die Kommerzialisierung und den Einsatz von flüssigkeitsgekühlten Systemen in der Praxis.

Treffen Sie XING auf der EES Europe 2025 - Stand C2.270

Auf der EES Europe 2025 präsentiert XING Mobility sein komplettes Portfolio an flüssigkeitsgekühlten Batteriesystemen - von modularen 200-kWh-Einheiten bis hin zu Konfigurationen im Megawattbereich. Besuchen Sie uns am Stand C2.270 und erfahren Sie, wie XING und seine globalen Partner eine sicherere, effizientere und nachhaltigere Energiezukunft gestalten.



IMMERSIO XBE200 Energiespeichersystem mit Immersionskühlung



Über XING Mobility:

XING Mobility wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Immersionskühlungstechnologie für Batterien mit einer Produktionsstätte in Taiwan. Über ein Jahrzehnt hinweg hat XING sein Immersionskühlsystem perfektioniert, das eine hervorragende thermische Effizienz, unübertroffene Brandsicherheit und zuverlässige Leistung unter extremen klimatischen Bedingungen ermöglicht. Die Innovationen von XING treiben den weltweiten Übergang zur Elektrifizierung voran und haben sich in einer Vielzahl von Anwendungen bewährt, darunter Supersportwagen, Pkw und Nutzfahrzeuge, Land- und Industriemaschinen, Energiespeichersysteme und das weltweit erste flüssigkeitsgekühlte ESS für Windparks. XING Mobility treibt gemeinsam mit strategischen Partnern den weltweiten Wandel zur Elektrifizierung kontinuierlich voran. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.xingmobility.com/

